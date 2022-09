Oud-schepen Eric Seurynck overleden: “Een levensgenieter en ook wel officieus de nachtburgemeester van Diksmuide”

Eric Seurynck (74), jarenlang actief geweest in de Diksmuidse politiek, is maandagochtend vroeg overleden nadat hij een lange tijd ziek is geweest. Hij was een socialist in hart en nieren. Vooruit eert hem dan ook met terechte trots. “Hij deed alles in het belang van de partij”, vat oppositieraadslid Bieke Moerman het samen.

“Hij heeft zich zijn hele leven ingezet voor onze partij. Of dat nu voor of achter de schermen was, hij deed het altijd met evenveel enthousiasme”, typeert Moerman hem. “Dankzij Eric rolde ik trouwens in de politiek. Later kreeg ik van Eric De Keyser de kans om schepen te zijn. Seurynck was graag onder de mensen. Als hij maar ‘leute’ kon maken. Het busje dat hij destijds kocht, was speciaal om samen herinneringen te maken.” Berry De Keyser pikt even in: “Legendarische momenten hebben we met dat busje beleefd. Wist dat dat Eric Seurynck er ooit in is geslaagd om in een tentje in de tuin van het paleis van de Roemeense president te slapen? Hij kon iedereen overtuigen van zijn gelijk, zelfs de politie.”

Ook Kurt Vanlerberghe (Vooruit) heeft niets dan lof. “Eric werkte beroepshalve bij het ministerie van Financiën, later bij de ASLK die we nu als Fortis kennen en uiteindelijk als verantwoordelijke voor de kredieten aan de openbare overheden in West-Vlaanderen. Dat hij graag feestte, bewees hij als bezieler van dancing Memling, waar nu salons Saint-Germain is gevestigd. Met de Memling dicteerde hij het Diksmuidse uitgaansleven in ‘the seventies’ en ‘eighties’. In 1988 dook hij voor het eerst op in de gemeenteraad. Tot 2000 was dat in de oppositie maar met kartelpartij PRO konden we toetreden tot het schepencollege. Negen jaar lang was hij schepen van onder meer Financiën, Mobiliteit en Toerisme. Hij kon de Diksmuidse stadsschuld doen dalen en bracht schwung in onze stad. Het dossier voor de aanleg van de omleidingsweg nam hij ter harte. Daarnaast schreef hij ook een aantal boeken over het socialisme en de wereldoorlogen in Diksmuide. Eric bruiste van de ideeën, zelfs tot de laatste dagen voor zijn dood. Zelf leerde ik van hem de politieke stiel. Ik herinner me hem bovendien als een ‘bon vivant’ en officieus verdient hij zeker de titel van nachtburgemeester. Zijn overlijden is een groot verlies voor de socialistische familie.”

Burgemeester Lies Laridon (CD&V) werkte twee jaar met Seurynck toen hij schepen was. “Zijn belangrijkste bevoegdheid was Financiën. Met zijn grote kennis vanuit de bankwereld was dat een kolfje naar zijn hand. Hij was niet de grote spreker maar wel een harde werker achter de schermen.”

Eric Seurynck wordt nu vrijdag om 10.30 uur begraven bij Uitvaart Cornelis in Diksmuide. (GUS)