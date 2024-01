Oud-renner Willy Truye overleden

Op woensdag 17 januari overleed oud-renner Willy Truye op 89-jarige leeftijd.

Willy werd in Zwevegem geboren op 6 april 1934. Hij was een gekend figuur in Zwevegem. Zijn succesvolle wielercarrière zal daar wel niet vreemd aan geweest zijn.

Zo werd Willy Truye in 1954 Belgisch kampioen wielrennen voor onafhankelijken. Het jaar daarop werd hij profwielrenner en bleef dit tot in 1962 wanneer hij bij een valpartij in Nazareth op 15 september zijn schouder brak.

In de zomer reed Willy wielerwedstrijden en tijdens de wintermaanden werkte hij in een meubelfabriek.

In totaal mocht hij 29 keer de zegebloemen in ontvangst nemen. Daarbij waren enkele mooie zeges zoals de Tour du Nord in 1958 en 1960. Verder haalde hij een mooie tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen van 1958.

Na zijn carrière als profwielrenner werd Willy Truye fiets- en bromfietsenhandelaar. Hij had een winkel en herstelwerkplaats in de Avelgemstraat in Zwevegem. In 2008 stelde heemkundige kring Amantine een boek samen met foto’s en verhalen van Willy Truye. Zijn kleinzonen Baptiste, Edward en Emiel Planckaert werden ook wielrenners.

Willy Truye laat een echtgenote, Paula Verschuere, en vier kinderen achter. De uitvaartplechtigheid heeft plaats in beperkte kring. (GJZ)