Oud-politica Frieda Van Themsche (67) die ooit ‘België Barst’ riep in parlement is overleden

Frieda Van Themsche is plots overleden op 18 maart 2023. Zij was voormalig gemeenteraadslid in Harelbeke, provincieraadslid van West-Vlaanderen en parlementslid voor het toenmalige Vlaams Blok, nu Vlaams Belang. Ze woonde in Hulste en werd 67 jaar.

Frieda Van Themsche, echtgenote van Jan Vandenbroucke, is geboren in Ukkel op 26 april 1955 en overleden in Oostrozebeke op 18 maart 2023. Frieda is mama van Liselotte, Hannelore, Ingeborg, wijlen Floris en Annemieke. Zij is oma van Marilou, Emil, Illias, Anaïs en Amelia.

Frieda en haar echtgenoot waren zaakvoerders van de voormalige Vanok in Kuurne. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Sint-Petruskerk in Hulste op zaterdag 25 maart om 11 uur. Nadien volgt de bijzetting bij haar zoon Floris op de begraafplaats in Hulste.

België barst

Frieda Van Themsche genoot een opleiding hoger pedagogisch onderwijs. Ze werkte zeven jaar als onderwijzeres en zorgde daarna voor haar gezin met vijf kinderen. In 2000 spitste zij zich toe op de politiek. In 2000 werd Frieda Van Themsche voor het toenmalige Vlaams Blok verkozen in de gemeenteraad van Harelbeke waar ze zetelde tot en met 2012. Van 2000 tot 2003 was ze raadslid in de provincieraad van West-Vlaanderen.

Van 2003 tot 2007 zetelde Frieda Van Themsche voor het Vlaams Belang in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Bij haar eerste toespraak in de Kamer riep Van Themsche ‘België Barst’ uit. Kamervoorzitter Herman De Croo liet die kreet echter uit het beknopt verslag schrappen. Daarbij had de voorzitter echter de kamervoorschriften naast zich neergelegd.

Verkeersproblematiek

Haar privéleven kende enkele dieptepunten. Op 14 september 2003 werd Van Themsches zoon Floris op 15-jarige leeftijd aangereden in Kuurne en overleed korte tijd later. De dader pleegde vluchtmisdrijf en werd niet gevonden.

Deze dramatische gebeurtenis had haar belangstelling aangewakkerd voor de verkeersproblematiek en in het bijzonder de maatregelen die de overheid kan nemen om de veiligheid van zachte weggebruikers te verzekeren en om de snelheid van het verkeer af te remmen. Zo stelde zij op 23 mei 2005 voor vrachtwagens te verbieden op de openbare weg op zon- en feestdagen.

Neef Hans

In het voorjaar van 2006 werd België opgeschrikt door een racistisch gemotiveerde moordaanslag in de binnenstad van Antwerpen. De dader bleek haar toen 18-jarige neef Hans Van Themsche te zijn. “De schietpartij heeft een zware invloed gehad op mijn gezin. De media legden een verband met mij en het leek wel of heel onze familie uit criminelen bestond. Ook mijn eigen kinderen werden er dagelijks mee geconfronteerd”, zei ze toen.

Op 19 april 2007 maakte Frieda van Themsche bekend dat zij de nationale politiek zou verlaten en geen herverkiezing ambieerde. Ze wilde haar energie naar eigen zeggen inzetten voor haar gezin. Ze had geen zin meer om ‘zonder enige effect op de stemknop te drukken in het parlement’. De directe aanleiding voor haar vertrek uit de politiek was de schietpartij op de campus in Virginia in april 2007. “Na de campusmoorden in Virginia wordt opnieuw te pas en te onpas naar mijn neef en naar mij verwezen. Ik kan dat mijn gezin niet langer aandoen”, zei ze toen.