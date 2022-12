Oud-pastoor Hubert Sergeant, oom van Ingeborg, overleden

Op dinsdag 29 november is priester Hubert Sergeant op 86-jarige leeftijd overleden in Knokke-Heist. Hij is 15 jaar pastoor geweest in Aalbeke. Hij was de oom van de bekende zangeres-presentatrice Ingeborg.

Hubert Sergeant is op 17 februari 1936 in Menen geboren als zoon van Michel Sergeant en Anna Vlaeminck. Hij was amper 13 toen zijn vader overleed. Ingeborg is de dochter van zijn broer Wilfried.

Zware kerkbrand

Hubert trok naar het seminarie en werd in 1963 in Gullegem tot priester gewijd. Daarna was hij eerst leraar aan het VTI in Veurne en medepastoor in Oostende en Brugge (Sint-Salvator). In oktober 1985 volgde hij wijlen Frans Lambelin op als pastoor in Aalbeke. Hij zorgde voor dynamiek in de parochie. Hij maakt er de zware kerkbrand mee in 1993.

In juni 2000 werd hij benoemd tot kapelaan van de Stella Mariskerk in Zeebrugge en ook tot havenaalmoezenier. In Aalbeke werd hij opgevolgd door Marc Frenay (die komende zondag aangesteld wordt in Heule). Hubert Sergeant ging in 2013 op 77-jarige leeftijd met pensioen, maar bleef nog actief in het Zeemanshuis. In 2017 nam hij zijn intrek in wzc De Lindeboom in Heist, maar ging nog de mis opdragen in Vlissegem, zelfs in coronatijd..

De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 9 december om 10 uur in de Sint-Blasiuskerk in Vlissegem. (NOM)