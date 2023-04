Oud-minister Gilbert Bossuyt (75) uit Menen overleden

Maandagavond is de socialistische oud-minister Gilbert Bossuyt op 75-jarige leeftijd thuis in Menen overleden. Hij vocht al een tijd tegen een ongeneeslijke ziekte. Hij was 40 jaar politiek actief en was ook drie legislaturen burgemeester van Menen. Tien jaar geleden stopte hij in de politiek.

Gilbert Bossuyt is op 26 september 1947 in Lauwe in een arbeidersgezin geboren als zesde van tien kinderen. Na de lagere school in Lauwe volgde hij middelbaar aan het Koninklijk Atheneum in Kortrijk. Daarna trok hij naar de VUB in Brussel, waar hij in 1972 afstudeerde als doctor in de rechten. Hij koos niet voor een loopbaan in de advocatuur, maar ging aan de slag in de studiedienst van de ABVV-Textielcentrale in Gent en werd er nationaal secretaris.

Gilbert was 40 jaar lang actief in de lokale politiek. Nog voor hij afgestudeerd was, stapte hij op 24-jarige leeftijd in de lokale politiek en werd in 1971 Lauwe socialistisch gemeenteraadslid in de laatste legislatuur voor de fusie met Menen. Hij zetelde daarna nog tot 2012 in de gemeenteraad in Menen, waarvan twee legislaturen als burgemeester. Eerst was hij burgemeester van 1989 tot 1994, een tweede keer twee legislaturen van 2001 tot 2012.

Volgde Steve Stevaert op

Gilbert Bossuyt kende ook een lange nationale politieke loopbaan. Hij was 14 jaar volksvertegenwoordiger (1981-1995). Hij bekleedde in die periode tegelijk een dubbelmandaat in de Vlaamse Raad, voorloper van het Vlaams Parlement. Vanaf 1995 werd hij dan lid van het Vlaams Parlement tot 2009. Hij was er bijna al die tijd socialistisch fractieleider. In de periode maart 2003 tot verkiezingen van juni 2004 was hij 18 maanden Vlaams minister van Energie, Openbare Werken en Mobiliteit. Hij volgde als minister op diens vraag Steve Stevaert op die toen partijvoorzitter werd.

Zijn loopbaan eindigde wel nog met een anticlimax toen hij in 2014 veroordeeld werd wegens schriftvervalsing. Hij ging in beroep en in cassatie waar de veroordeling in 2016 bekrachtigd werd. De feiten gaan terug tot 2008, toe hij burgemeester van Menen was. Het draaide rond een vergunning voor de bouw van serviceflats in wzc Huize Ter Walle. Tijdens de vergadering van het schepencollege waren onvoldoende schepenen aanwezig om te stemmen over beroep tegen de vergunning die de Bestendige Deputatie goedgekeurd had. In de notulen liet de burgemeester toen opnemen dat er wel gestemd was en het kwam tot een rechtszaak.

Gilbert Bossuyt bleef lang vrijgezel. Hij trouwde in 1992 op 44-jarige leeftijd met Katleen Bonnet en werd vader van twee kinderen. (NOM)

Oud-schepen Herman Ponnet over Gilbert Bossuyt: “Perfecte burgemeester en dossierkenner” Herman Ponnet, tot begin 2022 schepen van Menen en nog altijd Vooruit-gemeenteraadslid, heeft lang met Gilbert Bossuyt samengewerkt. Hij noemt hem een ‘perfecte burgemeester’. Herman Ponnet: “Gilbert Bossuyt was een man met een klare visie. Hij ging bij beslissingen nooit over één nacht ijs. Hij beheerste zijn dossiers honderd procent, zodat hij later nooit een beslissing moest terugdraaien. Niet voor niets is hij drie legislaturen burgemeester geweest. Hij was misschien niet de gemakkelijkste en wie met hem in het gareel trad, moest heel sterk staan. Zijn verdiensten zijn hoe dan ook niet te onderschatten. Toen hij aantrad, heeft hij een scheve financiële situatie moeten rechttrekken. Er zijn te veel realisaties om op te noemen, maar ik denk bijvoorbeeld aan de tunnel onder de Kortrijkstraat aan de molen De Goede Hoop. Als Vlaams minister heeft hij de doorslag gegeven voor de afwerking van de ringweg rond Roeselare.” (NOM)