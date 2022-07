Oud-medewerker voor Ieper Guido Robbe overleden

Op 10 juli is Guido Robbe thuis overleden. Guido was jarenlang medewerker van onze krant, Het Wekelijks Nieuws Westhoek. Naast alle nieuws uit Zillebeke bracht hij ook heel wat verhalen rond gouden en diamanten huwelijken.

Guido werd geboren op 26 juli 1938 in Zillebeke en groeide op in café Het Paradijs, samen met drie zussen. Vader was overigens jarenlang burgemeester van Zillebeke, en zijn taak als correspondent voor Het Volk en Het Wekelijks Nieuws werd al op 15-jarige leeftijd overgenomen door Guido.

Na de lagere school trok Guido naar het college in Ieper waar hij het moderne volgde, om nadien boekhouden te studeren aan Hantal in Waregem. Hij werkte zijn hele carrière bij weefgetouwenfabrikant Picanol in Ieper, waar hij verantwoordelijke was voor de buitenmonteurs.

Op 27 juli 1963 trad hij in het huwelijk met Odette Pauwels, en het gezin werd gezegend met twee dochters, An en Aline. Hij was papie van drie kleinkinderen.

Guido had naast journalistiek ook het gidsen als hobby. Parijs, Londen en zelfs heel Europa hadden nog weinig of geen geheimen voor hem. Hij gidste de familie dan ook vaak door talrijke steden en landen.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in intieme kring. Condoleren kan via het rouwregister bij Uitvaartzorg Leo.