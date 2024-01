Oud-manager van Bekaert en Bedrijvencentrum Kortrijk Fernand D’Hoore (89) overleden

Op 29 december is Fernand D’Hoore thuis in Kortrijk op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was voormalig directeur bij staaldraadfabrikant Bekaert in Zwevegem en directeur van het Bedrijvencentrum regio -Kortrijk in Wevelgem.

Fernand D’Hoore is op 27 november 1934 in Brugge geboren. Hij was burgerlijk ingenieur en heeft gedurende 35 jaar bij staaldraadfabrikant Bekaert verscheidene managementfuncties bekleed. Hij werd er directeur en stond onder meer aan de wieg van het adviesbureau Bekaert-Stanwick.

Na zijn pensionering in 1994 werd hij directeur van het Bedrijvencentrum Kortrijk. Hij volgde er Jules Van Meenen op die in 1983 het centrum, waar startende ondernemingen allerlei accommodatie en faciliteiten ter beschikking krijgen, opstartte. Fernand D’Hoore heeft de organisatie acht jaar geleid. Hij werd opgevolgd door Heulenaar Paul Huysentruyt, ook een Bekaert-collega; hij overleed in 2017. Zijn opvolger Jan Valcke, eveneens een Heulenaar, is op 2 oktober dit jaar op 68-jarige leeftijd gestorven. Huidig directeur is Carl Sabbe. Het Bedrijvencentrum Kortrijk, gevestigd in Wevelgem, was een pilootproject voor de vele bedrijvencentra die op vele plaatsen in Vlaanderen zouden komen.

Fernand D’Hoore was gewezen voorzitter van Groep H. Familie in Kortrijk, actief lid in WAAK en ook lid van verscheidene raden van bestuur. Hij was ook past president van Probus Rodenburg. Hij was getrouwd met Greta Soetaert. Hij had vier kinderen en twaalf kleinkinderen.

De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 6 januari 2024 om 11 uur in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk.

(NOM)