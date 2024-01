Oud-leraar en succesvolle amateurfotograaf Willy Catteuw overleden

In Menen is Willy Catteuw (90) overleden. Hij woonde in de Hogeweg, op wijk De Koekuit. De vader van acht kinderen was gewezen leraar aan het VTI Sint-Lucas Menen en gaf er beeldhouwen in de avondschool. Willy was een gepassioneerd amateurfotograaf

Willy Catteuw nam met succes aan diverse fotowedstrijden deel, vooral dan voor inzendingen van humorfoto’s. Zo viel hij in de prijzen op het fotofestival in Knokke-Heist, maar ook in het buitenland in Bulgarije, Roemenië en Frankrijk. In Pamplona (Spanje) won Willy ook een eerste prijs maar dan met een traditionele foto.

Ambassadeur

Door de Vrienden van de Oude Markt Brussel werd hij tot ambassadeur van de fotografie uitgeroepen en die titel kwam er niet zomaar. Jarenlang trok Willy er elk weekend met de trein op uit, meestal naar Brussel. Hij liep er rond op de Grote Markt en het Vossenplein en nam er foto’s. Willy ging er telkens op zoek naar grappige situaties of de straat als bron van humor.

In 1968 werd hij lid van de Meense Fotoclub 6×6 en leerde foto’s ontwikkelen. Zijn hobby werd een passie. “Bepaalde beelden, wegwijzers en teksten zijn hilarisch en passen niet bij elkaar”, vertelde hij destijds in KW. “In deze wirwar van mensen en dingen vind ik mijn inspiratie.”

Willy maakte stapels foto’s en vanaf 1984 waren ze wekelijks te zien in het parochieblad Kerk & Leven. De naam die Willy voor zijn vaste rubriek koos zegt alles over de foto’s die hij instuurde : Zonder Commentaar.

In Menen exposeerde hij in ‘t Schippershof en nam hij deel aan verschillende edities van Buren bij Kunstenaars. Zijn foto’s ontwikkelde hij allemaal zelf. De analoge fotografie was meer zijn ding. “Op een wedstrijd won ik eens een digitaal fototoestel en ik maak daar wel wat foto’s mee, maar ik kan die niet zelf ontwikkelen”, vertelde hij lang geleden.

Donkere kamer

“Ik hou van het vertoeven in een donkere kamer, om die foto’s te ontwikkelen. Trouwens, digitale fotografie heeft voor mij een ongelooflijk voordeel. Nu kan ik tegen een prijsje analoog materiaal kopen waar ik vroeger alleen maar kon van dromen.”

Willy werd geboren in Wervik en was weduwnaar van Anne-Marie Hazebrouck. Ze werd geboren in Comines (Frankrijk). Willy was opa van 15 kleinkinderen. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 19 januari om 10.30 uur in de Sint-Vedastuskerk in Menen.

Een laatste groet kan in het funerarium Serrus, Moorselestraat 153 in Menen, dinsdag en woensdag van 17 tot 19 uur, donderdag van 17 tot 18 uur.