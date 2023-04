Oud-KSA-leider en handbalspeler Emile Merlevede (29) overleden

Oud-KSA-leider en lid van Handbalclub Izegem Emile Merlevede (29) is op maandag 17 april totaal onverwacht overleden in Kachtem.

Emile Merlevede woonde op een appartement aan het Kachtemsplein in Kachtem. “Hij was ondertussen bezig met de bouw van een nieuwe woning in de Baronstraat”, zegt zijn ma Lucie Leenaert. Emile werkte als laborant in Labo Poulpharm in de Prins Albertlaan in Izegem.

“In zijn vrije tijd was hij vele jaren actief in de KSA en hij speelde ook bij Handbalclub Izegem, nu nog was hij bij de tweede ploeg actief”, aldus zijn moeder.

Petekind

Emile was de zoon van Damien Merlevede en Lucie Leenaert. Hij was de broer van Arno, met partner Janna Tauscher. “Emile was ook heel fier op zijn petekind Milo, het zoontje van Arno en Janna.”

De familie neemt op zaterdag 22 april afscheid van Emile om 11.45 uur in de aula van uitvaartcentrum Snoeck in de Bellevuestraat. Nadien wordt hij gecremeerd en zijn as wordt verstrooid op de asweide van de begraafplaats aan de Reperstraat in Emelgem. (IB/Snoeck Uitvaartzorg)