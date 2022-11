Oud Kortrijk Sport-voorzitter Jacques Planckaert overleden

Basketbalclub Kortrijk Spurs heeft op zijn Instagram-pagina laten weten dat Oud-voorzitter Jacques Planckaert op 67-jarige leeftijd overleden is na complicaties bij een ingreep. Jacques was meer dan 22 jaar voorzitter moest hij enkele maanden terug een stap opzijzetten op doktersadvies.

Jacques kwam 20 jaar geleden in het bestuur van Kortrijk Sport, samen met wijlen Jean-Marie Bergen (vader van ex-speler Mathieu) en Stefaan Coucke. “Hij werd voorzitter van Sport, iets wat hij heel lang is gebleven. Jacques was de man die de club boven water hield en hij slaagde erin om veel jongeren warm te maken voor het Kortrijkse basketbal. Hij zou de laatste voorzitter zijn van Sport zijn. Samen met Johan Haghebaert realiseerde hij drie jaar geleden de laatste Kortrijkse fusie”, schrijft Kortrijk Spurs op Instagram.

Na 22 jaar stap op zij

Na de grote samensmelting nam hij de functie op van voorzitter van de herenafdeling. Noodgedwongen moest hij een paar maanden terug omwille van gezondheidsredenen na 22 jaar een stap opzij zetten op doktersadvies. Bij een ingreep, die die gezondheidsperikelen moesten verhelpen, traden er complicaties op, waaraan Jacques Planckaert uiteindelijk overleed.

Jacques Planckaert (rechts), hier met Johan Haghebaert en Arne Vandendriessche bij de fusie in 2019. © VDB

“Velen mochten Jacques kennen als een zeer innemende man die met zijn positieve houding een voorbeeld was voor velen. We zijn dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan voor de basketbalsport en onze mooie club in het bijzonder. We wensen zijn familie alvast veel sterkte toe”, aldus Kortrijk Spurs.