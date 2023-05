Oud KAV-voorzitter Maria Roose (87) uit Zonnebeke overleden

In het Zorgcentrum Sint Jozef in Zonnebeke overleed Maria Roose op 12 mei. Ze was de echtgenote van Guido Vermeulen, oud koster-organist van Zonnebeke. Ze was de moeder van Bart en Cathy Vermeulen – Saelen, Guido en Annemie Desomer – Vermeulen, Renaat en Tine Saelen – Vermeulen, Stijn en Leen Soete – Vermeulen. Ze schonken haar 14 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen.

Maria werd geboren in Aartrijke op 3 mei 1936 als derde uit een gezin van acht kinderen op 3 mei 1936. Haar vader was onderwijzer en verongelukte in 1958. Maria trad in de voetsporen van haar vader. Ze startte haar onderwijsloopbaan in de schippersschool en later in Sint Michiels.

Schoolhoofd

Na haar huwelijk met Guido Vermeulen in 1960 vestigde zich in Zonnebeke in de Guido Gezellelaan. Ze was een van eerste onderwijzeressen die als gehuwde vrouw les mocht geven. Van 1960 tot 1975 gaf ze les aan de wijkschool de Molenaarelst. Ze werd er schoolhoofd en had het eerste, tweede en derde leerjaar onder haar hoede. Ondanks de drie klassen haalde ze schitterende resultaten op de diocesane proeven. Na het wegvallen van de school werd ze de titularis van het derde leerjaar in de VBS de Wijzer.

Voorzitter KAV

Naast haar onderwijscarrière was ze echt een boegbeeld voor de parochie. Ze zette zich in op diverse vlakken. Zo was ze meer dan 40 jaar lid van KAV (Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging), waar ze alle rangen doorliep: van bestuurslid, ondervoorzitter tot voorzitter. Ze gaf ook voordrachten en vertegenwoordigde KAV binnen het ACW. Daarnaast was ze nog bestuurslid van het Sint-Maartenscomité, Ziekenzorg en 11 11 11. Maria was ook een tijdlang voorzitter van de buitenschoolse kinderopvang, stond samen met haar echtgenoot aan de wieg van de Zonnebeekse heemkring en hield in haar woning 21 jaar de wereldwinkel open. Daarnaast was ze ook nog lid van Okra en van de 50+ adviesraad.

Elke dag bezoek van haar man

Ze vertoefde heel graag onder de mensen en ze was heel trots op haar gezin. Samen met haar echtgenoot konden ze nog hun zestigste huwelijksverjaardag vieren. De laatste jaren verminderde haar gezondheid en werd ze opgenomen in het wzc, waar ze elke dag bezoek kreeg van haar man. Met Maria Roose verliest Zonnebeke een van de meest gedreven voorvechters voor rechtvaardigheid en inzet voor de medemens.