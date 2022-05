Oud-journalist en auteur Eddy Surmont verliest strijd tegen kanker

Voormalig journalist en auteur van het Oostendse sprookje ‘Langsnuit en de zeesterren’ Eddy Surmont is op 79-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hij vocht al drie jaar tegen de ziekte, maar kreeg onlangs te horen dat het beestje gewonnen had. “Hij liet de moed echter nooit zakken”, vertelt dochter Cathy.

Eddy Surmont werkte 40 jaar lang als journalist bij Het Laatste Nieuws en Le Soir. Hij was gespecialiseerd in gerechtelijke en maritieme verslaggeving en trok daarvoor ook regelmatig naar het buitenland. Na zijn pensioen begon hij een tweede carrière als auteur met het Oostendse sprookje ‘Langsnuit en de zeesterren’ Hij kreeg de smaak van het schrijven helemaal te pakken en publiceerde niet veel later ook zijn eerste roman SOS. De vele verhalen die hij neerpende als journalist vormden de basis voor het verhaal. Later bracht hij ook nog de thriller Leugens uit.

Een jaar geleden vertelde Eddy nog over de start van zijn carrière als auteur op de Mercator. “Ik ben begonnen met kinderboeken in 2011, toen de kinderen van mijn oudste zoon, die in het Antwerpse woont, kwamen logeren. Papie vertelde hen een verhaaltje voor het slapengaan, over het zeepaardje Langsnuit en de zeesterren. Twee maanden later kwamen de kleinkinderen opnieuw slapen. Ik was dat verhaaltje al lang vergeten, maar zij bleken het nog van a tot z te kennen. Toen zette ik het op papier en kopieerde voor elk een exemplaartje.” Na een hartstilstand in 2017 besloot Eddy om een uitgever te zoeken voor het sprookje. Samen met kunstenares Mieke Drossaert werkte hij ondertussen nog twee boeken over Langsnuit uit.

Derde roman

Hij keek uit naar de publicatie van zijn derde roman Moord op de mercator, maar dat heeft hij jammer genoeg niet meer gehaald. “Door omstandigheden zal het pas dit najaar verschijnen. We zullen er alvast voor zorgen dat het er zeker nog komt”, zegt dochter Cathy.

De Oostendenaar kreeg de voorbije jaren enkele persoonlijke drama’s te verwerken. Zo overleed zijn zoon Steve aan longkanker en ook zijn vrouw en grote liefde Micheline overleed plots na een hartstilstand. Toch bleef Eddy naar de buitenwereld altijd positief. “Het verlies van een kind, dat is heel moeilijk, ook voor papa. Toen ook mama plots stierf heeft hij echt afgezien. Ze waren meer dan 50 jaar hun leven gedeeld.”

Zelf was Eddy al enkele jaren kankerpatiënt, maar hij bleef vechten. “Hij kreeg pas onlangs te horen dat het beestje gewonnen had en dat er niets meer aan te doen was. Onder de omstandigheden bleef hij naar de buitenwereld altijd positief. Hij zei altijd dat hij zich niet zou laten doen, maar wij zagen wel dat het niet goed zou komen. Hij had nog grote plannen. Hij had het altijd moeilijk met zijn pensioen, hij wilde nog iets betekenen voor de maatschappij en hij had dit gevonden met zijn boeken.”

De begrafenis zal in intieme kring plaatsvinden. (LB)