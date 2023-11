Oud-gemeenteraadslid Walter Van Hecke (92) uit Vlamertinge overleden

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Walter Van Hecke (92) uit Vlamertinge, bij Ieper, gestorven. Voor de CVP was hij maar liefst dertig gemeenteraadslid. Eerst zes jaar in het toen nog zelfstandige Vlamertinge en na de gemeentefusies in Ieper. Aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 nam hij niet meer deel.

Veel mensen zullen Walter Van Hecke herinneren als een goedlachse man. In 1970 stond hij voor de eerste keer op de lijst van de CVP. Dat gebeurde op vraag van Georges Platteau. Walter was toen 39 jaar en vrijgezel. Hij stond vierde op de lijst en werd meteen verkozen.

Walter was geen politicus van de harde lijn. Hij deed aan politiek voor zijn plezier. Walter werkte samen met vier burgemeesters: Albert Dehem, André Verstraete, Paul Breyne en Luc Dehaene.

Landbouw

Als landbouwer nam Walter Van Hecke het logischerwijze ook op voor zijn collega-landbouwers. Een groep die door de jaren heen steeds maar kleiner werd. Als gemeenteraadslid had hij een heel sterke aanwezigheidspolitiek. Tijdens het weekend was Walter heel vaak weg naar bijvoorbeeld officiële openingen, allerlei huldigingen, recepties of feestjes.

De populaire Walter Van Hecke had nooit de ambitie om schepen te worden. Ondanks 800 tot 900 voorkeurstemmen. Walter Van Hecke kreeg begin 1998 tijdens de gemeenteraad het ereteken eerste klas opgespeld. Die eer viel mensen te beurt die meer dan 25 jaar trouw zetelen in de raad. Een jaar eerder kreeg hij ook al de medaille van Ridder in de Kroonorde.

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 18 november om 10.30 uur in de Sint-Vedastuskerk in Vlamertinge.