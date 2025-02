Oud-gemeenteraadslid Raphaël Vanlerberghe (85) is overleden

In Reninge is op vrijdag 7 februari Raphaël Vanlerberghe (85) overleden. Hij zetelde in de gemeenteraad van 2010 tot 2012 voor Gemeentebelangen.

Raphaël was ook een fervent boogschutter. Hij was de echtgenoot van Godelieve Spriet en de vader van Christien, Carine en Geert en de opa van Helene, Laurens, Mathijs, Celien en Sander. Met Lloyd en Finn had hij ook al twee achterkleinkinderen.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de aula van Uitvaartcentrum Cornelis in Diksmuide op vrijdag 14 februari om 11 uur.