Oud-gemeenteraadslid Jozef Vandecaveye overleden

Op donderdag 30 maart is Jozef Vandecaveye uit Pittem overleden in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Hij is onder meer gemeenteraadslid geweest in Egem en Pittem.

Jozef Vandecaveye werd op 16 maart 1929 geboren in Egem en was de echtgenoot van Yvonne Laevens. Jozef verbleef in het woonzorgcentrum Amphora in Wingene en woonde voordien in de Sint-Germanusstraat in Egem. Hij was gehuwd met Yvonne Laevens.

Hun gezin werd gezegend met vijf kinderen. Filip is gehuwd met Caroline Ameele; ze hebben twee kinderen. Colette is getrouwd met Matthias Vromman met wie ze drie kinderen heeft. Dominique is gehuwd met Chantal Cappelle, zij hebben twee kinderen. Liesbeth is getrouwd met Dirk Leman met wie ze twee kinderen heeft. Bea is gehuwd met Dirk Persyn, samen hebben ze drie kinderen. Jozef Vandecaveye was intussen ook al de trotse overgrootvader van 18 achterkleinkinderen.

Laureaat Egemse Verdienste

Jozef Vandecaveye was Laureaat Egemse Verdienste in 2003. Hij is ook gemeenteraadslid geweest in Egem en Pittem, en was gewezen bestuurslid en lid van verschillende socio-culturele verenigingen.

De uitvaartdienst vind plaats in de parochiekerk van St.-Germanus in Egem op woensdag 5 april om 10.30 uur, gevolgd door de crematie en inzetting van de urne op de begraafplaats van Egem. De familie kan begroet worden na de dienst. (JD/Uitvaartzorg Denolf Zwevezele)