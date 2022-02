Oud-gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Marc Labeeuw overleden

Oud-gemeenteraadslid Marc Labeeuw overleed op zondag 30 januari thuis in de Groeningebergstraat in Lendelede. Hij werd in Lendelede geboren op 23 oktober 1944 en was 77 jaar. Marc was de echtgenoot van Ingrid Cool.

Marc werkte eerst voor de Belgische Spoorwegen en daarna voor bpost, eerst als postbode en vervolgens als loketbediende. In 1999 ging hij met pensioen.

Politiek actief

Marc was jaren politiek actief voor de sp.a. Hij werd op 31 augustus 1978 gemeenteraadslid ter vervanging van Roger Vercamer en bleef dat tot eind 2000. Hij was ook nog een tijdje volksvertegenwoordiger voor de sp.a ter vervanging van Gilbert Bosuyt.

Marc was medeoprichter van Statiekerlmis met onder andere voorzitter Jacques Vandecasteele, Noël Deweerdt, Rafaël Soenens en nog enkele anderen. Hij was ook een fervente kaarter en lid van de kaartersclub in café Drie Koningen.

Marcs gezondheidstoestand ging sinds november 2021 achteruit. “De laatste twee weken ging het snel achteruit en zondag 30 januari stierf hij”, zegt zijn zoon Peter.

Zaterdag afscheid

Marc was de vader van Peter en zijn vrouw Angélique Vanhonacker, Lindsay en partner Wendy Desmet en van Kevin en echtgenote Sabrina Miraillès. Hij was de grootvader van Shana en Jeffrey, Bryan en Femke, Chelsea en Robbe, Imen, Daan, Amélie, Maxime, Laure, Lucas en Louv.

Zaterdag 5 februari neemt de familie om 13 uur afscheid van Marc rond zijn asurn in de aula van Uitvaartzorg Serrus aan het Kerkplein in Sint-Eloois-Winkel. Nadien wordt zijn urne bijgezet op de begraafplaats van Lendelede. (IB/Uitvaartzorg Serrus)