Oud-gemeenteraadslid en fervent boogschutter Raphaël Vanlerberghe (85) overleden

In Reninge is vrijdag Raphaël Vanlerberghe (85) overleden. Hij zetelde in de gemeenteraad van 2010 tot 2012 voor Gemeentebelangen en was een fervent boogschutter.

Raphaël Vanlerberghe legde in mei 2010 de eed af als gemeenteraadslid na het overlijden van Paula Myngheer, toen het oudste raadslid van Vlaanderen. “Hij was recht voor de raap, maar zijn tussenkomsten waren intelligent en doordacht”, zegt Lode Morlion die toen burgemeester was.

“Hij had over heel veel zaken een duidelijke mening waarbij de zwaksten in onze maatschappij zijn volle aandacht genoten.”

Raphaël was ook lid van Okra en een uitstekend boogschutter. “Wij zijn samen begonnen met boogschieten”, zegt Henri Lemahieu, voormalig voorzitter van de ondertussen opgedoekte schuttersgilde Sint-Sebastiaan in Reninge. “Raphaël was een hele goede schutter die veel titels en trofeeën behaalde. Hij was overal gekend in de regio. Hij heeft veel betekend voor de Sint-Sebastiaanschutters. Zo hielp hij mee aan de bouw van de nieuwe kantine en leidde hij ook jonge schutters op. Raphaël was ook een tijdje bestuurslid.”

Raphaël werkte vroeger als bediende bij Belgacom (nu Proximus, red.) en nam jarenlang deel aan de voetbalpronostiek van De Krant van West-Vlaanderen.

Raphaël Vanlerberge was de echtgenoot van Godelieve Spriet en de vader van Christien, Carine en Geert. Hij had vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de aula van Uitvaartcentrum Cornelis in Diksmuide op vrijdag 14 februari om 11 uur.