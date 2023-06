Oud-directeur Stedelijk Ziekenhuis Julien Dewyngaert overleden

Julien Dewyngaert is op 90-jarige leeftijd in Roeselare overleden. Als directeur van het Stedelijk Ziekenhuis tussen 1978 en 1996 lag hij mee aan de basis van verschillende vernieuwingen binnen de Roeselaarse zorgsector.

Julien Dewyngaert werd geboren in Geraardsbergen. Nadat hij trouwde met Gisèle Ossieur ging het koppel in Vilvoorde wonen. Negen jaar later verhuisden ze naar Roeselare waar Julien in 1978 directeur werd van het stedelijk ziekenhuis in de Brugsesteenweg.

Tijdens zijn periode als directeur werd het dagcentrum opgericht, startte de adoptiedienst op en werd de mugdienst verder uitgebouwd.

Uitvaartplechtigheid

Het koppel heeft twee kinderen: Chantal en Jurgen. Beiden stapten in de voetsporen van hun vader en kozen als verpleger voor een job in de zorg. Gisèle is in 2016 overleden. De uitvaartplechtigheid voor Julien Dewyngaert vindt aanstaande woensdag 28 juni om 10.30 uur plaats in de aula van uitvaartzorg Commeyne.