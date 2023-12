Oud-dagbladhandelaar Robert ‘Fausto’ Hoorelbeke overleden

Robert Hoorelbeke overleed op donderdag 7 december in zijn woning in Langemark. Robert baatte jarenlang een dagbladhandel uit in Langemark. Daarnaast was ‘Fausto’, zoals iedereen hem kende, ook actief in verschillende verenigingen.

Robert Hoorelbeke werd op 5 april 1938 in Langemark geboren. Toen de vader van Robert in 1959 tijdens zijn krantenronde verongelukte namen zijn moeder Adrienne, zus Paula en hijzelf de winkel over. Na zijn huwelijk met Irma Vlaeminck zette Robert dat werk verder. Eerst hadden ze hun zaak in de Poelkapellestraat om nadien te verhuizen naar de Boezingestraat, hun huidige adres. Robert was een echte optimist die altijd en overal klaarstond om te helpen. In zijn jeugdjaren speelde hij een tijdje basketbal bij Rapid Langemark, om later ook bestuurslid te worden bij de basketbalclub.

Van 1968 tot vorig jaar was hij ook secretaris en penningmeester bij de vinkeniersclub De Vrijbosvink. In Langemark en omstreken was Robert beter bekend als ‘Fausto’, genoemd naar de Italiaanse wielrenner Fausto Coppi, omdat ook Robert een getalenteerd wielrenner was. Daarnaast maakte Robert ook deel uit van het trommelkorps van de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia Langemark.

Krantenronde

Via de KAJ en VKAJ leerden Robert en Irma elkaar kennen en op 27 december 1960 gaven ze elkaar hun jawoord. Ze trouwden op een dinsdag, omdat de priorpronostieken in het weekend bij hen arriveerden en de dinsdag was ook de kalmste dag van de week. Na hun huwelijksdag moesten ze al om 4 uur weer uit bed voor de dagelijkse krantenronde.

Ze vierden hun diamanten huwelijk, na twee jaar uitstel wegens de coronacrisis, op 22 december 2022. Hun huwelijk werd met twee kinderen gezegend: Rik is getrouwd met Patricia D’Heygere en Patrick is getrouwd met Leen Dequeker. Robert was ook de opa van Delphine en Peter, Marlies en Laurent, Tuur en Roza, Jona en Annelies, Mart en Timo, Wout en Amina, Telma en Cedric en Nel en Alexander.

Op zaterdag 16 december wordt om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Madonna rond de asurn afscheid genomen van Robert. Na de dienst volgt de begrafenis in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats in Langemark. (RB/Rouwcenter Jonckheere)