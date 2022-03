Oud-conservator Nationaal Visserijmuseum Willem Lanszweert overleden

Oud-conservator Visserijmuseum Willem Lanszweert is gisteren overleden. Dat meldt het gemeentebestuur van Koksijde. De burgemeester en schepenen en het NAVIGO-team wensen de familie en nabestaanden veel sterkte.

Het gemeentebestuur zal Lanszweert vooral onthouden als een man met een grote belangstelling voor de visserij. “Willem zal voor eeuwig verbonden blijven met het @navigomuseum. De visserij was zijn passie. Hij kon mensen hiermee ook enorm enthousiasmeren. Alle collega’s van de gemeente werkten heel graag met hem samen”, klinkt het.

“Burgemeester Marc Vanden Bussche en schepenen wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit zware verlies.”

Enorme drive

Willem Lanszweert werd in 1948 in Stavele geboren. Zijn vader Roger was er gemeentesecretaris Roger. In 1976 ging Lanszweert aan de slag in het NAVIGO Visserijmuseum in Oostduinkerke. In 1988 werd hij er aangesteld als conservator, en hij bleef de belangen van het museum behartigen tot aan zijn pensioen in 2010.

Het NAVIGO-team denkt met een warm hart terug aan deze voormalige collega en wenst zijn familie en vrienden veel sterkte: “Hij was onder meer de bezieler van het project ‘Het zeil wordt in de top gezet’, de tweede uitbreiding en de herinrichting van het museum tussen 2004 en 2008. Dat was zonder meer de kroon op zijn werk. Dankzij zijn vele publicaties over de visserij zullen zijn kennis en invloed verder blijven leven.”

“Zijn interesse was heel ruim, we herinneren ons in het bijzonder zijn passie voor de kennis over het geloof en bijgeloof van de vissers. Willem was iemand met een enorme drive, en kon met zijn enthousiasme anderen stimuleren. Hij was ook de spilfiguur in verschillende verenigingen zoals modelbouwclub De Dissel en de Radioamateurs. Tot op het einde was Willem betrokken bij de vzw Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke. Vooral de redactie van het mededelingenblad lag hem als ere-secretaris nauw aan het hart.”