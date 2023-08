Oud-burgemeester van Oostkamp Ward Demuyt (88) overleden: “Een sociaal en bewogen man”

In de nacht van dinsdag op woensdag is de voormalige Oostkampse burgemeester en volksvertegenwoordiger Ward Demuyt op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was provincieraadslid van 1968 tot 1971, burgemeester van 1978 tot 1994 en federaal volksvertegenwoordiger voor de toenmalige CVP van 1991 tot 1995. Zijn opvolgers Luc Vanparys en Jan de Keyser getuigen over een sociaal bewogen man.

Ward Demuyt zag het levenslicht op 20 januari 1935 in Oostkamp. Hij was de zoon van Clara Perquy en van OCMW-voorzitter Marcel Demuyt. Hij huwde in 1957 met Gilberte Baeckelandt, die in 2015 overleed. De voormalige Oostkampse burgemeester laat twee zonen, Wim en Bart, vijf kleinkinderen en één achterkleinkind na. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 5 augustus om 10 uur in de Sint-Pieterskerk van Oostkamp.

Turnleraar

Deze gewezen turnleraar en gewestleider van de Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ) was jarenlang bediende bij de Christelijke Mutualiteiten. Zijn politieke carrière begon in 1965, toen hij tot gemeenteraadslid in Oostkamp verkozen werd. Van 1968 tot 1971 was hij ook provincieraadslid voor de CVP. In 1971 werd hij eerste schepen, zeven jaar later volgde hij Jozef D’Hoore als burgemeester op. Begin 1995 gaf hij zelf de fakkel door aan Luc Vanparys.

Als volksvertegenwoordiger was Ward Demuyt vooral actief in de commissies volksgezondheid en leefmilieu. Hij diende onder meer een wetsvoorstel in dat mobiel telefoneren verbood in rijdende auto’s, tenzij het handenvrij kon. Van 1992 tot 1995 zetelde hij ook in de Vlaamse Raad.

Sociaal mens

Zoon Wim Demuyt herinnert zich zijn papa vooral als een erg sociaal mens: “Hij was echt bekommerd om zijn medemensen. Zijn slogan was: in plaats van te praten over problemen, moet je er iets aan doen. Een groot deel van zijn leven is hij daarmee bezig geweest. Wellicht zat het in zijn genen, want zijn vader – mijn opa – was actief in de toenmalige commissie van openbare onderstand. Dat hij samen met Luc Goutry in het ziekenfonds gewerkt heeft, zal ook zijn sociale bewogenheid aangescherpt hebben.”

Ward Demuyt in het woon-zorgcentrum.. © gf

“Als burgemeester en parlementslid had papa een druk leven, hij moest vaak naar vergaderingen en onder de mensen zijn. Maar hij was er altijd als we hem echt nodig hadden. De families met het gezin waren heilig voor hem. Elk jaar trokken we naar de Ardennen of de bergen, vaak naar Zwitserland, om er te wandelen. Daar kwam hij tot rust.”

Sterk hart

“Papa was een sportief man, hij deed aan atletiek en veldlopen. Tot op het laatste was zijn conditie goed. Volgens de dokters had hij een sterk hart, die motor bleef goed werken ondanks een slepende ziekte. Na het overlijden van mama in 2015 verhuisde papa naar een serviceflat op de gronden van het voormalig voetbalveld van Oostkamp.”

“Twee jaar geleden werd het moeilijk om zelfstandig te wonen en werd hij opgenomen in het plaatselijk woon-zorgcentrum. De dokters gaven hem vorig jaar met Kerstmis nog enkele maanden, maar hij heeft nog negen maanden geleefd, dank zij zijn sterke hart. Pas de laatste week is hij enorm achteruit gegaan, hij leed veel, zijn overlijden bezorgt ons veel verdriet maar was voor hem ook een verlossing”, aldus Wim Demuyt.

Olympic Brugge

Opvolger Luc Vanparys, die zelf 22 jaar lang, tot in april 2017, burgemeester van Oostkamp was, verliest een goede vriend: “Ik kende Ward al van kinds af. Hij was in 1960, het jaar van de Olympische Spelen in Rome, mijn turnleraar. Hij gaf les in de turnclub ‘Vlug en Vroom’. Het accent lag op atletiek, want Ward was zelf een lid van atletiekclub Olympic Brugge en deed aan veldlopen, samen met zijn broer Fernand.”

Een kiesaffiche van wijlen Ward Demuyt. © gf

“Onze ouders waren goede kennissen van elkaar, ze kwamen geregeld bij elkaar over de vloer. Toen ik in 1976 terugkeerde naar Oostkamp en actief deelnam aan de lokale politiek hebben we goed samengewerkt. We deelden eenzelfde politieke visie, we wensten beiden vooruitgang en vernieuwing.”

De Valkaart

“Als er slechts één realisatie van Ward Demuyt voor Oostkamp mag vernoemd worden, dan is het de renovatie en de uitbreiding van De Valkaart na de brand. De burgemeester was in mei 1991 met vakantie in de Ardennen toen er brand uitbrak in De Valkaart. Ik verving hem toen en heb hem opgebeld, hij is meteen in de wagen gesprongen en vanop zijn vakantieadres naar Oostkamp gereden.”

Ward Demuyt als gewezen burgemeester. © Geert Stubbe

“Ik herinner mij nog zijn eerste reactie: ik beloof het u, we zullen de Valkaart heropbouwen. Hij hield woord en bereidde dit polyvalent gemeentelijk centrum gevoelig uit: een verdubbeling van de sporthal en de realisatie van een toneelzaal.”

“Als mens was Ward zeer sociaal bewogen, hij was een echte ‘kajotter’. Hij wou de mensen vooruit helpen, dienstbaarheid en dienstbetoon waren voor hem geen holle woorden. Heel zijn leven voerde hij sociale acties, waar hij kon, hielp hij. Ik ben blij dat we elkaar onlangs nog gezien hebben. Ook al praatten we al lang niet meer over de politiek”, aldus Luc Vanparys.

Gewaardeerd

Huidig Oostkamps burgemeester Jan de Keyser getuigt: “Ook al wist ik dat ereburgemeester Ward de laatste weken veel levenskwaliteit aan het verliezen was, toch komt z’n overlijden hard binnen. Burgemeester Ward heeft – met volle overgave en veel dynamiek – zich steeds voor de Oostkampse bevolking ingezet.”

Ward Demuyt, bij zijn laatste kerstfeest. © gf

“Hij was dan ook terecht een sterk gewaardeerde burgemeester met een sterke focus op sport, cultuur en het verenigingsleven. Het domein De Valkaart en de daar bijhorende realisaties zullen voor eeuwig aan hem verbonden blijven.”

“Na iedere verkiezing had ik de gewoonte om ’s anderdaags bij ‘burgemeester Ward’ binnen te springen. Zijn objectieve analyse vond ik steeds een grote toegevoegde waarde. Ik waardeer ten volle zijn positieve en constructieve houding. Nooit of te nimmer heb ik hem iets negatiefs over een ander horen vertellen. Het was een bestuurder die steeds op zoek ging naar oplossingen.”

“Bijgevoegde foto zal ik steeds blijven koesteren. Ook burgemeester Ward vond het een fijn en uniek moment om met ons drieën – hij, Luc Vanparys en mij – samen te zijn”, aldus Jan de Keyser.