Ostend Beach houdt emotioneel eerbetoon aan bekende dj Djonah, die vrijdag onverwacht overleed

Jona Vanbillemont – in Oostende bekend als dj onder de naam Djonah – is vrijdag onverwacht overleden. Jona maakte furore als dj op festivals en in het Oostendse uitgaansleven. Tijdens de coronacrisis trok hij terug het zeegat in als visser en combineerde hij zijn job met zijn carrière als dj. “Jona zal verschrikkelijk hard gemist worden”, klinkt het. Zaterdag om middernacht was er een emotioneel eerbetoon aan hem op Ostend Beach.

Jona Vanbillemont is een graag gezien iemand in Oostende en ver daarbuiten. Daar getuigen de vele berichten op sociale media, na zijn overlijden, van. Ruim 15 jaar al maakt hij furore als dj, eerst in het Oostendse uitgaansleven, later ook op festivals. Zaterdag zou hij nog draaien op Ostend Beach in zijn thuisstad. Zijn overlijden slaat dan ook in als een bom.

Keihard werken op zee

Ruim twintig jaar geleden studeerde Jona af aan het toenmalige Provinciaal Maritiem Instituut als schipper ter visserij. Tot twee jaar daarvoor was hij leerling in Koninklijk Werk IBIS. Na zijn studies koos hij voor een leven als visser. Zeven jaar lang werkte hij keihard om vis op onze borden te toveren. Daarna hield hij het voor bekeken en trok hij het nachtleven in: eerst als kelner, daarna als dj.

Met succes, want Jona werd resident dj van de Hemingway in de Oostendse Langestraat en draaide zijn muziek op heel wat feestjes in Oostende en omstreken. In maart 2020 ging ons land in lockdown. De horeca sloot de deuren en alle evenementen werden afgelast. Voor Jona een zware klap, maar hij rechtte de rug en koos opnieuw voor een leven als visser. Het gemis van de zee was er en het hele land lag plat: het moment om de stap te zetten. Eens visser, altijd visser: dat waren zijn woorden.

15 jaar lang draaide Jona als Djonah op verschillende party’s in de Oostendse regio. © JRO

Jona kwam terecht op de Z.91 Franson, een splinternieuw vissersschip van rederij Long Ships. “Waar moet ik beginnen? Je kwam aankloppen bij ons om vaart te zoeken”, klinkt het in een post van Chris Cocquyt, bestuurder van de rederij. “Je vormde een hecht team met de crew. Vol zelfvertrouwen stond je achter het mengpaneel in de brug. Vol zelfvertrouwen schipperde je mee onder de vleugels van schipper Spits en crew. Het ga je goed Jona, goeie kracht, machtig bemanningslid, prachtpersoon, goedlachse kerel, vriend, collega…”

Honderden lichtjes op Ostend Beach

De verslagenheid bij zijn vrienden is enorm. Jona werd graag gezien en stond altijd voor iedereen klaar. Donderdagavond draaide Jona als Djonah zijn laatste sessie in de Hemingway. Zaterdag zou hij dat overdoen op Ostend Beach. Mario Willems, bekend als de Oostendse dj Dimaro en een goede vriend van Jona, eerde Jona op Ostend Beach. “Om middernacht gingen honderden lichtjes aan voor het hoofdpodium”, zegt Mario. “Heel even wou ik ervoor zorgen dat Jona bij ons is. Om middernacht was het zijn momentje.”

Het is duidelijk dat Jona gemist zal worden door zijn vele vrienden, collega’s en familie. Wanneer de begrafenis van Jona precies zal plaatsvinden, is voorlopig nog niet bekend. Hij wordt echter wel geëerd tijdens een bijeenkomst aan beachbar Bondi Beach maandagavond om 18 uur.