Organisator in hart en nieren Marc Buyck (64) uit Lauwe overleden

Op 30 oktober is Marc Buyck (64) overleden. De Lauwenaar stak zijn schouders onder tal van markten. Zijn laatste wapenfeit was de oprichting van een rommelmarkt op de site Tyber in Menen.

De eeuwenoude Sint-Lucasjaarmarkt, de Sinksenbraderie, recent nog Cars & Wheels en nog recenter de rommelmarkt op de site Tyber in Menen. Marc Buyck uit Lauwe had geen zittend gat. Als hij iets kon organiseren, dan deed hij dat. Zo was hij ook de man die de kerstmarkt in Lauwe – intussen een van de grootste in zijn soort in ons land – uit de grond stampte.

Cars & Wheels

Op doktersadvies besloot de trouwe supporter van KSCT Menen in 2018 te stoppen met alle evenementen waar hij aan het roer stond, maar dat pensioen was van korte duur. In 2020 zette hij zijn schouders onder mobiliteitsbeurs Cars & Wheels. Hij bleef altijd een bezige bij tot zijn overlijden afgelopen zondag 30 oktober. Na een korte strijd is hij thuis in Lauwe heengegaan.