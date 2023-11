Orde van Sint-Jan van Jeruzalem in rouw door overlijden ridder Theo Meuleman

In Moorsele is Theo Meuleman (76) onverwacht overleden. Hij was ridder van de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem-Hospitaalridders. “Theo was meer bepaald lid van de commanderij Slype- Caestre”, zegt commandeur Geertrui Demeestere. De Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders, is een internationale christelijke ridderorde met een geschiedenis van negenhonderd jaar.

“Hij was een sociaal voelend man die als gewetensbezwaarde drie jaar les gaf in Congo, daarna een loopbaan als zaakvoerder uitbouwde maar nooit zijn diep geloof en zijn engagement tegenover zijn familie en medemens uit het oog verloor”, vertelt Geertrui

“Theo zorgde voor zijn ouders, ging talloze keren mee als brancardier met de Lourdesbedevaarten, hielp mee op de Kasteelfeesten in Moorsele waarbij de opbrengsten ten goede komen aan pater Bohé die als missionaris in Zuid-Afrika werkzaam is en ondersteunde de projecten van onze commanderij.”

“We ondersteunen momenteel een viertal projecten uit onze provincie: Mama’s Start in Brugge, de St Vincentius –vereniging in Roeselare, een project voor ex-gedetineerden in Kortrijk en Jakoeboe, een project voor vluchtelingen in Oostende- naast een aantal buitenlandse projecten waarbij we proberen met onze beperkte steun toch het verschil te maken in de toekomst van onze medemensen . We verliezen met Theo een geëngageerde man die we in geloof terug aan Zijn en Onze Vader toevertrouwen.”

De intieme uitvaartdienst vindt plaats in de Sint-Martinuskerk te Moorsele, op dinsdag 21 november 2023 om 10.00 uur.