Orde van de Ezel Member-emeritus Bernard de Koning overleden

Vrijdag 8 april is Orde van de Ezel Member-emeritus Bernard de Koning onverwachts op 74-jarige leeftijd overleden.

Bernard de Koning werd geboren in het jaar 1948 in Menen. Hij was gehuwd met Chantal Naert.

Bernard was binnen de Orde van de Ezel de technische man. Elektriciteit, geluids-, video- en computerapparatuur waren voor hem geen onbekenden en daar voelde hij zich thuis. Bernard was onder meer het technisch brein binnen de organisatie van onder meer Kuurne balkt, de Koning Ezel Verkiezing, de aankomst van de Sint en maker van vele video’s.

