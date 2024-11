Oprichter VK Kachtem Karlos Defrancq op 82-jarige leeftijd overleden

Karlos Defrancq is op maandag 18 november in het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral in heel wat sportieve verenigingen actief.

Hij werd in een kroostrijk gezin van zeven kinderen in Ledegem geboren. Het gezin verhuisde naar Brussel en Karlos ging later in Antwerpen handelswetenschappen studeren. Hij keerde terug naar West-Vlaanderen om er directeur te worden bij het constructiebedrijf De Mets in Kachtem en had later een zelfstandige agentuur PADANI voor aan- en verkoop van stoffen, voornamelijk uit Spanje en Italië. Hij trouwde met Annita van der Veken. Hij is de papa van Veerle, Bart en Roel. Veerle woont samen met Koen Ottevaere in Deerlijk, Bart is gehuwd met Leen Vandenbussche woont in Beitem en Roel woont met Caroline Vanroose in Roeselare. Hij is de opa van Lies, Michiel, Elien, Megan en Margo. “Sport, actief en passief, en dan voornamelijk voetbal en koers waren zijn favoriete hobby’s”, bevestigt zijn jongste zoon Roel.

“Daarnaast was papa bijzonder actief in tal van (sportieve) verenigingen, met daaraan heel wat engagementen gekoppeld: zoals de oprichting van voetbalploeg DEKA, waaruit VK Kachtem is ontstaan, bestuurslid PJS Izegem, oprichter van de eerste kwart triatlon in België en bedenker van de trio-triatlon. Later was hij ook bestuurslid bij de voetbalploeg Eendracht Hooglede. Inspirator en drijvende kracht achter het Kachtemse volksfeest ‘t Hoge Kermis. Kortom, papa was een bijzonder gedreven man, zeker op sportief gebied. Door vergevorderde Parkinson was het wzc Rustenhove sinds tweeënhalf jaar zijn nieuwe thuis, waar hij omringd door zijn naaste familie ook is overleden.

De uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 23 november in de aula van uitvaartzorg Commeyne. Aansluitend volgde de bijzetting van de asurne in de familiegrafkelder op de begraafplaats in Ledegem. (AD/Uitvaartzorg Commeyne)