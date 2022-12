Oprichter recreatiedomein Klein Strand in Jabbeke Adrien Devriendt overleden

Op woensdag 14 december is Adrien Devriendt overleden op 86-jarige leeftijd. Adrien is een ex-atleet, -waterskiër en hield het recreatiedomein Klein Strand in Jabbeke boven de doopvont. “Hij was voorbestemd om op het land te werken bij zijn ouders, maar daar had vader geen zin in”, zegt zijn zoon, Adrien Devriendt Junior.

Het is recreatiedomein Klein Strand dat het overlijden van de bekende Jabbekenaar aankondigde op zijn Facebookpagina. “Adrien was een streng, maar rechtvaardig figuur op het Klein Strand, die unieke prestaties geleverd heeft”, zo staat er te lezen. “Hij was de eerste persoon die op skilatten het Kanaal overgestoken is. Zo ontstond de waterskiclub, waar Adrien jarenlang de drijvende kracht achter was.”

Het verhaal van Adrien gaat terug tot in 1936: geboren uit een boerenfamilie en uitgegroeid tot een harde werker. “Mijn vader moest op het veld werken van zijn ouders, maar had een andere toekomst in gedachten”, zegt Adrien Devriendt Junior (20).

Zonder toestemming van zijn ouders schreef hij zich in voor een veldloop. Hij had geen wedstrijdtruitje, maar liep gewoon in zijn hemd. Hij won die wedstrijd uiteindelijk. Aangezien hij de wedstrijd won, was er wat persaandacht, en kon hij niet anders dan het aan zijn ouders opbiechten. Hij stopte echter al vrij snel met lopen, want hij was een laatbloeier.”

Waterskiteam

In 1968 richt Adrien senior het recreatiedomein Klein Strand op in Jabbeke. “Hij wou iets anders doen dan wat zijn ouders voor hem in gedachten hadden”, vervolgt zijn zoon.

“Zij hadden hem liever de boerderij zien voortzetten, maar daar had hij geen interesse in. Dat recreatiedomein, daar had hij veel plannen mee. Zijn andere geliefde sport deed hem het waterskiteam mee oprichten, dat nog steeds bestaat. Vader was zelfs even politicus, voor welke partij weet ik niet, maar hij schopte het wel tot provincieraadslid.

Gezonde druk

Adrien had drie kinderen, maar hij was apetrots op de zoon die dezelfde naam draagt als hij, al zal hij dat ongetwijfeld op al zijn kinderen geweest zijn. Die trots was er omdat Adrien junior het verder had geschopt dan hij in de atletiekwereld. De jongste Adrien begon zijn sportieve carrière bij Hermes Oostende en groeide uit tot een goede atleet. Als afstandsloper werd hij in 2020 Belgisch kampioen bij de U20.

“Vader probeerde veel van mijn wedstrijden te volgen, maar de laatste jaren was dat moeilijker omdat hij alsmaar minder mobiel werd. Hij legde er wel wat druk op, maar dat was eerder gezonde druk. Hij wou dat ik slaagde. Ook tijdens zijn laatste weken en maanden bleef hij vragen hoe het ging.”

Adrien senior is uiteindelijk gestorven op 86-jarige leeftijd. “Enkele maanden geleden kreeg hij een hersenbloeding. Hij was ervan hersteld, maar hij ging achteruit. Hij was nog minder mobiel en ook zijn spraak verslechterde. Het was zijn wens om in alle rust te kunnen sterven. Woensdagmorgen werd zijn wens ingewilligd”, aldus zijn zoon.