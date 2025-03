Oprichter en bezieler van Radio Beach Luc Beauprez (79) is overleden

Op zondag 16 maart nam de radiowereld afscheid van een gedreven pionier: Luc Beauprez. Als oprichter en bezieler van Radio Beach liet hij een onuitwisbare stempel achter op de lokale radiogeschiedenis. Luc werd geboren in leper op 10 mei 1945 en is overleden in Veurne op 16 maart 2025. Hij werd 79 jaar.

Luc Beauprez groeide op met een passie voor radio. Die liefde vertaalde zich op 28 februari 1981 in de oprichting van Radio Horizon, een bescheiden zender die met een zelf geknutselde installatie vanuit een koekendoos de ether werd ingestuurd. Wat begon als een gedurfde hobby groeide uit tot een vaste waarde in de Westhoek. Onder zijn leiding evolueerde Radio Horizon via verschillende transformaties tot het bekende Radio Beach, de enige overgebleven lokale radio in de regio.

Zijn doorzettingsvermogen en visie hielden de zender decennialang overeind, ondanks de steeds veranderende mediawereld. Luc wist als geen ander hoe hij zijn luisteraars moest boeien. Dankzij zijn toewijding en de inzet van een trouwe groep vrijwilligers bracht Radio Beach niet alleen muziek, maar ook nieuws en verhalen die de Westhoek en zijn inwoners dichter bij elkaar brachten.

Familieman

Naast zijn passie voor radio was Luc een familieman. Hij laat zijn echtgenote Marleen Ollevier achter, samen met zijn kinderen Stijn, Pieter en Bert, en zijn kleinkinderen Louis, Amélie, Norah en Jules. Zij, samen met vrienden en collega’s, zullen hem herinneren als een man met een groot hart en een ontembare energie.

Op zaterdag 22 maart vindt een herinneringsdienst plaats in de aula van Uitvaartzorg Cornelis in Veurne. Aansluitend zullen zijn assen worden toevertrouwd aan de wind op de begraafplaats van Nieuwpoort, een plaats waar de Noordzee verder zal fluisteren over een man die de radio in zijn bloed had. Zijn stem mag dan stilgevallen zijn, maar zijn nalatenschap blijft doorklinken in de golven van de ether en in de klanken van Radio Beach.