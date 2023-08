Opnieuw jongen (16) verdronken na avondlijke zwempartij in zee: “Getuigen hoorden hem nog om hulp roepen, maar stroming bleek te sterk”

Op het naaktstrand in Bredene is zondagochtend vroeg het lichaam aangetroffen van een zestienjarige jongen uit Sint-Jans-Molenbeek. De jongen ging gisteravond een paar kilometer verderop het water in voor een zwempartijtje en kwam volgens getuigen meteen in moeilijkheden. Er werd nog een grootschalige zoekactie op touw gezet, maar die leverde niets op. “De zee is geen zwembad”, benadrukt de politie. Vorige maand pas verdronk in Oostende een Brusselse jongen in gelijkaardige omstandigheden.

Het slachtoffer fietste zaterdagavond rond 20 uur naar het Bredense strand voor een zwempartij. Volgens getuigen had hij dat de avond voordien ook al gedaan. De zestienjarige jongen uit Sint-Jans-Molenbeek ging ter hoogte van de golfbreker aan strandpost twee – hoofdpost Dunegat – het water in, maar kwam vrijwel meteen in moeilijkheden. “Getuigen hoorden hulpgeroep en een Duitse jongen ging nog het water in om hem te helpen”, verduidelijkt Dennis Goes van de politiezone Bredene/De Haan. “Maar de stroming bleek veel te sterk en de jongen kon het slachtoffer niet meer bereiken. Er werd toen meteen alarm geslagen.”

Op het moment van de feiten was de reddingspost niet meer bemand. De hulpdiensten snelden ter plaatse en er werd een grootschalige zoekactie op touw gezet. Daarbij werd onder meer de reddingshelikopter NH90 ingezet. “Maar die leverde helaas niets op”, vervolgt Dennis Goes. “Toen het te donker werd, hebben we de zoekactie moeten stopzetten. Vermoedelijk nam de stroming het slachtoffer mee onder water waardoor we hem niet meer konden vinden. Op het strand troffen we zijn rugzak aan. Die bevestigde het verhaal. Ook zijn fiets en smartphone vonden we terug. Die laatste hielp ons bij de identificatie.”

Twee kilometer verder

Het was een vroege wandelaar die het lichaam van de jongen zondagochtend omstreeks 5.50 uur aantrof op het naaktstrand, ter hoogte van strandpost zes ‘Hippodroom’. Die bevindt zich een tweetal kilometer van de hoofdpost. “Het lichaam is dus een groot stuk afgedreven alvorens het aanspoelde”, aldus Dennis Goes.

De jongen zou vertrokken zijn vanuit de Vuurtorenwijk in Oostende, waar zijn papa woont. Zijn moeder woont in het Brusselse. Het parket werd op de hoogte gebracht, maar alles wijst op een spijtig ongeluk. “Er zijn helaas nog altijd mensen die denken dat de zee een groot zwembad is. Maar dat is de zee uiteraard niet. Onder het wateroppervlak bevinden zich verraderlijke stromingen”, besluit Dennis Goes.

Sint-Jans-Molenbeek

Ook burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) herhaalt om niet in zee te gaan buiten de bewaakte uren. “Er stond zaterdagavond een verraderlijke wind en dan verandert de zee in een moordmachine, zeker aan de golfbrekers”, zegt hij. “De grote investeringen in de reddingsdienst zijn niet voor de show. Zonder redders zouden dagelijks mensen verdrinken aan de kust. Zij handelen proactief en houden zwemmers weg van de golfbrekers en uit het water op de gevaarlijke momenten. Ik weet waarover ik spreek, want ik ben zelf redder geweest.”

Halfweg juli kwam ook al een twintigjarige jongeman uit Sint-Jans-Molenbeek om het leven na een avondlijke zwempartij aan de Westelijke Strekdam in Oostende. Ook dat drama speelde zich af buiten de bewaakte uren. Bovendien gold op die locatie een zwemverbod, door de felle wind en stroming. (AFr)