Opnieuw bloemen verdwenen op begraafplaats in Zonnebeke

Nadat eerder reeds was geweten dat er bloemen gestolen werden op de gemeentelijke begraafplaats in Zonnebeke stelden nu ook Martha Deraedt en haar dochter Claudine Hoflack dat er bloemen werden ontvreemd.

“Ik ging vorige week samen met mijn dochter Claudine, zoals we nog dikwijls doen, een bezoek brengen aan het columbarium van mijn man Walter en dochter Marleen Hoflack”, begint Marha Deraedt (88) haar verhaal. “Plots riep mijn dochter ‘Kijk ma, onze bloemen zijn verdwenen.’ Ik kon het werkelijk niet geloven maar het was de pure waarheid. Onze bloementuil met zijden bloemen in de vorm van een hartje was verdwenen. Het was deze bloementuil die ook bij de uitvaart aanwezig was in de aula en uitdrukte hoeveel we haar missen. Mijn man Walter is 13 jaar geleden overleden maar dochter Marleen nog maar net één jaar. Ze heeft geen geluk gehad in haar leven en heeft de laatste maanden heel veel afgezien. Een kind verliezen doet al pijn en is iets dat ik niemand toewens. Dat nu ook de bloemen gestolen zijn, vreet aan me. Hoe kan de persoon die ze gestolen heeft met een gerust gemoed op een gelukkige manier kijken naar deze bloemen?”

Machteloos

Martha is een bekend figuur in Zonnebeke. Jaren was ze bestuurslid van KAV (nu Femma) en momenteel is ze actief bij OKRA. Ze was ook zes jaar gemeenteraadslid in Zonnebeke voor de fusies van gemeenten en ook in de eerste legislatuur na de fusies. Daarna was ze nog 6 jaar lid van het OCMW. In een reactie hekelt burgemeester Dirk Sioen de feiten. “Het is erg dat dit moet gebeuren maar we staan machteloos. Ik werd door Martha zelf op de hoogte gebracht. Ik begrijp ten volle het verdriet en de kwaadheid van de mensen. Je vraagt je af of er nog respect bestaat. Maar veel kunnen we zelf niet doen, een begraafplaats is een openbare plaats.”

Aangifte

Bij Arro Ieper klinkt het bij monde van Glenn Verdru dat er een onderzoek loopt. Gedupeerden worden gevraagd om, indien dit nog niet is gebeurd, aangifte te doen. Liefst met foto’s, zodat bij aantreffen van deze gestolen goederen de eigenaar kan opgespoord worden.