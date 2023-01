Opbouwwerker en zanger Mystère Samir overleden

In Oostende is Samir Djouama overleden. De opbouwwerker en zanger van rockgroep Mystère was al een hele tijd ziek.

Samir Djouama was acht jaar actief geweest als permanent verantwoordelijke van jeugdhuis De Korre in Mariakerke, maar werkte nu als opbouwwerker bij SAAMO. Hij maakte er deel uit van het team Oostende, waar hij het aanspreekpunt was voor de bewoners van de Nieuwe Stad en zijn schouders zette onder de buurttuin en andere verbindende activiteiten met de sociale huisvestingsmaatschappijen De Gelukkige Haard en de Oostendse Haard.

“We verliezen een joviale, toffe collega met ook een uitzonderlijk muzikaal talent. We zullen hem missen”, luidt het bij SAAMO. Samir was ook de zanger van de tienkoppige rockgroep Mystère. De groep kende een eerste leven tussen 1999 en 2009 en trad drie keer op tijdens de Paulusfeesten, twee keer tijdens Theater Aan Zee en ook op het muziekfestival van Nieuwpoort. Vorig jaar maakte de groep na meer dan tien jaar een comeback. De groepsleden moeten nu afscheid nemen van hun zanger Samir.