Opbouwwerker en zanger Mystère Samir overleden: “Dit komt zo hard binnen”

In Oostende is Samir Djouama overleden. De opbouwwerker en zanger van rockgroep Mystère was al een hele tijd ziek. Er komen heel wat reacties op het heengaan van Samir. “Hij was zo’n fijne kerel, een warme mens.”

Samir Djouama werkte als opbouwwerker bij de sociale organisatie SAAMO, het vroegere Samenlevingsopbouw. SAAMO ontwikkelt projecten rond onder meer wonen en sociale bescherming voor mensen in een kwetsbare positie. In die hoedanigheid maakte hij deel uit van het team Oostende, waar hij het aanspreekpunt was voor de bewoners van de Nieuwe Stad. Hij zette zijn schouders onder de buurttuin en andere verbindende activiteiten met de sociale huisvestingsmaatschappijen de Gelukkige Haard en de Oostendse Haard. Bij SAAMO reageren ze teneergeslagen op het overlijden van hun collega.

“We wisten al een tijdje dat Samir heel ziek was”, getuigt Philip Ketelers, “maar zijn overlijden komt bij iedereen toch hard binnen. Hij bleef geloven op een gunstige uitkomst van zijn behandeling, maar het heeft jammer genoeg niet mogen zijn. Samir was een warme mens, altijd in de weer om personen die het niet gemakkelijk hebben met hart en ziel bij te staan. Hij kon zo goed luisteren en was bij iedereen heel graag gezien. Op het einde voelde hij zich zo machteloos. Het is heel onwezenlijk om te beseffen dat hij er niet meer is”, vertelt Philip.

Muzikaal talent

Samir bezat eveneens een uitzonderlijk muzikaal talent. Muziek heeft altijd een grote rol in zijn leven gespeeld. Zo was hij de zanger van de tienkoppige rockgroep Mystère die tussen 1999 en 2009 een eerste leven kende en vorig jaar een comeback maakte. De band trad drie keer op tijdens de Paulusfeesten, twee keer tijdens Theater aan Zee en ook op het muziekfestival van Nieuwpoort, maar ook in Muziekclub De Zwerver te Leffinge. Lode Pauwels van De Zwerver herinnert zich nog levendig hun memorabel concert in maart vorig jaar. “Een uitstekende muzikant maar vooral een supersympathieke kerel die heel regelmatig naar opredens in de Zwerver kwam kijken.” (DVL, HH)

De afscheidsplechtigheid voor Samir Djouama vindt plaats op woensdag 1 februari om 10.30 uur in de aula van het crematorium Polderbos. Mystère geeft samen met de groep I am Batman op 2 maart een concert ten voordele van Kom op tegen Kanker in de Grote Post.