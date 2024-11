“Op paar uur tijd verloren we onze zoon aan een zware infectie”: vader machteloos na onverwacht overlijden Tuur op 19de verjaardag

De voormalige wielerbelofte Tuur Hancke uit Lo-Reninge is maandagnacht plots overleden toen hij vanuit het niets zwaar ziek werd. “Tuur vertrok zondagavond met een grote smile naar zijn kot. ’s Avonds vierde hij zijn 19de verjaardag met zijn kotvrienden, maar de dag nadien werd hij steeds zieker. Op een paar uur tijd verloren we hem aan een zware infectie”, zucht vader Regis Hancke. Wellicht stierf de jongeman aan hersenvliesontsteking.

De vader, moeder en broer en zus van de 19-jarige Tuur Hancke kunnen amper geloven wat er is gebeurd. Tuur, een sportieve en ambitieuze jonge knaap overleed in de nacht van maandag op dinsdag toen hij in nauwelijks enkele uren tijd heel erg ziek werd. Hij overleed aan een zware infectie, wellicht een vorm van hersenvliesontsteking.

19de verjaardag

“Tuur was zondagmiddag nog gaan mountainbiken en reed uiteraard iedereen op een hoopje”, doet vader Regis het verhaal. “Hij was net een maand gestopt als wielrenner, maar nog één en al sportman. Hij vertrok dan ook met een grote smile naar zijn kot in Gent, waar hij bachelor elektromechanica studeert. Maandag vierde hij zijn 19de verjaardag en dat ging hij nog even vieren met zijn kotvrienden. Alles leek normaal. Tuur was gelukkig, opgewekt en vooral kerngezond. Maar maandag werd hij plots ziek.”

Koude door regen

De jonge student ging wel nog naar school, maar keerde terug naar zijn kot omdat hij zich niet goed voelde. “Hij belde ons ook, en dacht dat hij een kou had gevat door te mountainbiken in de regen. Omdat het maar niet beterde, zocht hij een huisarts op. Wellicht een griepje, was het verdict, want er kon niet echt iets gevonden worden. Hij nam Dafalgan, maar eenmaal op kot bleef hij maar achteruit gaan. Mijn vrouw Kristien is om 19.45 uur dan naar Gent gereden om hem op te halen. Ze schrok enorm: Tuur zijn toestand was zienderogen achteruit gegaan. Hij was enorm zwak en kon amper op zijn benen staan. De ziekenwagen is hem komen halen en in het UZ Gent kreeg hij meteen antibiotica en de beste zorgen. Het leek even te beteren.”

Hersenvliesontsteking

Het leek echter maar schijn en van korte duur. “Plots belde mijn vrouw me terug op. Tuur was in shock gegaan en we moesten snel naar het ziekenhuis gaan want zijn organen vielen één voor één uit. De reanimatie werd opgestart terwijl ik samen met Tuurs broer en zus naar het ziekenhuis reed. Daar is hij om 2 uur overleden. De enige troost is dat mijn vrouw altijd bij hem gebleven is en wij kort nadien nog afscheid konden nemen. Dit voelt aan als een grote machteloosheid: iedereen deed wat kon, maar het mocht niet baten. Het vermoeden is dat acute meningitis of hersenvliesontsteking Tuur fataal werd.”

Twee handen op één buik

Het overlijden van Tuur komt bij iedereen hard aan. De familie Hancke is in Lo-Reninge en ver daarbuiten bekend van het metaalbedrijf Hancke, een echt familiebedrijf. Regis is de tweede generatie en wellicht zouden Tuur en zijn broer Thomas het bedrijf overnemen. “Dat was wel het plan”, zucht Regis. “Tuur wou het eerst maken als wielrenner, maar is een maand geleden gestopt. Hij kon de vele opofferingen niet meer opbrengen, ondanks dat hij veel talent had. Hij proefde de laatste tijd weer meer van de vrijheid en genoot van het studentenleven. Samen met zijn broer was hij twee handen op één buik. Zowat alle hobby’s deden ze samen. Alles bespraken ze. Ook de overname van het bedrijf. Het heeft helaas niet mogen zijn.”

Goedlachse renner

Tuur was tot voor een maand lid van The Lead Out Cycling Academy waar hij voor het competitieteam Gaverzicht-Be Okay-Van Mossel U19 reed. Ook daar komt het nieuws van zijn overlijden hard aan. “Met zeer grote verslagenheid heeft de club het plotse overlijden van Tuur Hancke vernomen”, meldt de ploeg. “Tuur reeds sinds 2022 bij onze junioren en afgelopen seizoen bij de beloften. Renners en medewerkers bewaren de beste herinneringen aan Tuur. Altijd respectvol, altijd goedlachs, graag gezien door iedereen. Helaas rest er geen tijd meer samen om nieuwe herinneringen te maken.” (JH)