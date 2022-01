Oostrozebeeks echtpaar sterft met één dag verschil: “Romantisch drama”

Het echtpaar Albert Viaene (94) en Yvonne Bultinck (97) is met amper één dag verschil overleden. Het koppel woonde sinds 1966 in de Ooigemstraat in Oostrozebeke, maar verliet vier jaar geleden de ouderlijke woning om de intrek te nemen in het woonzorgcentrum Rozenberg.

In wzc Rozenberg zijn ze op hoge leeftijd met een dag verschil overleden, Albert op 7 januari en Yvonne op 8 januari. Ze waren de ouders van Marnix en Martin en hadden vier kleinkinderen en één achterkleinkind. “Onze ouders waren al enkele jaren op”, zegt zoon Martin. “Doordat de aftakeling al jaren bezig was, zagen we het dus aankomen. Dat ze nu zo vlug na elkaar zijn overleden, is natuurlijk een schok voor ons, maar ik noem het een romantisch drama. Het was hun vurigste wens om samen te vertrekken.”

Buitenmens

Albert werkte vroeger een aantal jaar zelfstandig op de ouderlijke boerderij in Ardooie met bijhorende cichorei-ast en waar ook meststoffen werden verhandeld. Daar stopte hij mee toen hij verhuisde naar Oostrozebeke om als chauffeur aan de slag te gaan bij het vezelplatenbedrijf Anatex. Na het faillissement van die firma ging hij nog werken in een textielbedrijf, waar hij bleef tot zijn brugpensioen op 58-jarige leeftijd. “Mijn vader was een buitenmens en spendeerde dan ook heel wat tijd in zijn moestuin. Hij was ook een handige harry die alle probleempjes kon oplossen. Mama was dan weer huisvrouw. De zorg voor haar kinderen was voor haar het belangrijkste.”

Val

Toen het zelfstandig wonen niet meer lukte, verhuisde het echtpaar naar wzc Rozenberg. “Vader heeft er alles aan gedaan om zolang mogelijk in leven te blijven om voor moeder te zorgen, maar de zoveelste val was er te veel aan”, vervolgde Martin. “Moeder bleef aanvankelijk nog thuis, maar toen ook haar gezondheid achteruitging, is ze vader achterna gegaan.”

De afscheidsdienst vindt op vrijdag 14 januari om 11 uur plaats in de Sint-Amanduskerk en wordt gevolgd door de begrafenis in een nieuwe grondconcessie op de begraafplaats in de Kalbergstraat.