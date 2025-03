Oostkust verliest legendarische volkszangeres: “Yvonne Leliaert (86) was een geboren leutemaakster”

Afgelopen weekend verloor Heist met Yvonne Leliaert, alias ‘Tante Jeanne’, een kleurrijke figuur uit de vissersfolklore. De ‘Lucy Loes van de Oostkust’ overleed vorige week vrijdag op 86-jarige leeftijd in WZC De Noordhinder.

Yvonne was een echte volkszangeres. Ooit won ze in Heist het ‘festival van het Vlaamse visserslied’, ingericht door Heyst Leeft. Ze was er ook graag gezien bij de carnavalisten, want Yvonne schreef naast haar oeuvre over de visserij ook heel wat liedjes voor Heist carnaval. Oudere Heistenaren zullen haar misschien nog kennen onder haar bijnaam ‘Tante Jeanne’. “Geen idee waar dat vandaan kwam, maar Yvonne was alleszins een zeer joviale. Een geboren leutemaakster”, zegt haar jeugdvriendin Eliane Gryspeert. Ze herinnert zich ook nog dat de ouders van Yvonne destijds een bakkerij hadden in de Parmentierlaan. “Ze is een paar jaar eerder getrouwd dan ik, in ’65 denk ik, met haar wielrenner Gust Danneels. Haar zus Christiane was nota bene óók met een wielrenner, Bruggeling Guido Reybrouck, getrouwd. Toen Yvonne naar Blankenberge verhuisde, zijn we elkaar uit het oog verloren.”

Later ruilde ze Heist voor Blankenberge, waar ze regelmatig optrad bij Peter Gadeyne en Lena Beernaert in Huisje Van Majutte. “De eerste dag dat wij opendeden, stond ze hier plots aan de deur: Goeiedag, ik ben de koningin van het visserslied. Lena en ik vonden dat zo sympathiek dat we haar meteen in de armen gesloten hebben”, vertelt Peter. Dat was tien jaar geleden, maar volgens Peter moest ze toen al aan de nierdialyse. “Het gekke is: Yvonne beweerde toen dat ze maar drie maanden meer te leven had. Daar hebben we weinig van gemerkt. Ze is hier nog tientallen keren geweest, en elke keer bracht ze – behalve haar vaste accordeonist – altijd een pak ambiance mee. Yvonne was zo’n beetje de Lucy Loes van de Oostkust; een volkse, spontane madam die met veel overgave liedjes over de visserij zong. We hebben hier destijds nog haar cd’tjes verkocht.” Volgens Peter schopte ze het ooit tot in het legendarische Nederlandse muziekprogramma Avro’s Toppop. “Daar was ze nog altijd ontzettend preus op”, aldus Peter.

Yvonne schreef ook een liedje over de Pier van Blankenberge, en was altijd present met de Havenfeesten. “Ze woonde hier ook niet zo ver van de haven”, zegt Peter. “Veel van haar liedjes schreef ze trouwens zelf, en ze was een laatbloeier. Yvonne is, als ik mij niet vergis, pas rond haar veertigste voluit voor haar zangcarrière gegaan.” Het was de Nederlandse charmezanger Johnny Hoes die haar destijds ontdekte. Op het podium bloeide ze open. “Zingen is mijn levenselixer”, zei ze ooit in een interview bij de VBRO.

Yvonne overleed vorige week vrijdag op 86-jarige leeftijd in WZC De Noordhinder in Knokke-Heist. Nu vrijdag 7 maart vindt bij Bleyaert (Kalvekeetdijk 181A) om 13 uur de uitvaartplechtigheid plaats.