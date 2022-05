Oostkamp verliest taalvirtuoos Bert Bouljon

Zaterdag 30 april overleed Gilbert ‘Bert’ Bouljon op 74-jarige leeftijd. Hij werd geboren op 14 april 1948 in Brugge en is de echtgenoot van Huguette De Corte. De taalvirtuoos was zeer graag gezien op alle culturele evenementen die Oostkamp rijk was.

Hij is de vader en schoonvader van Filip Bouljon, Karel en Geertrui Bouljon-Janssens, Bert en Teresa Geysels-Bouljon, Maarten Bouljon en Lindsay Mollqvist. Bert is de opa van Hadewijch, Roeland, Diederik, Albrecht, Marian en Andreas.De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 7 mei om 10 uur in de Sint-Pieterskerk in Oostkamp.

Bert is een gewezen leerkracht van het Sint-Leocollege van Brugge, Oostkamp en van het Sint-Pietersinstituut Oostkamp waar hij Nederlands als vakgebied had. Hij gaf er les van 1968 tot 2008. Ik weet nog zeer goed toen mijn eerste artikels verschenen in de krant van West-Vlaanderen dat we bij een bijeenkomst spraken over de tijd dat Meneer Bouljon mijn Nederlands bijschaafde in de drie jaar middelbare studies in het Sint-Leocollege in Oostkamp en ik opmerkte dat hij als leerkracht Nederlands de basis vormde voor mijn journalistieke loopbaan, waarop hij trots glimlachte. Bert Bouljon zal dan ook altijd in onze herinnering blijven als een begenadigd bezieler van de Nederlandse taal en cultuur.

Culturele evenementen

Bert was veel meer dan een gedreven leraar. Hij was een tijdlang voorzitter van de bibliotheekcommissie Oostkamp, maar hij werkte ook mee aan het bewaren en beschrijven van de Oostkampse geschiedenis, een werk waarvoor hij door de Heemkundige kring Oostkamp, Ruddervoorde en Hertsberge zeer gewaardeerd werd. Bert was zeer graag gezien op alle culturele evenementen die Oostkamp rijk was. Altijd was hij aanwezig, samen met zijn echtgenote Huguette, veelal met zijn filmcamera of fototoestel om het gebeuren vast te leggen voor het nageslacht.

Bert was ook de auteur van een aantal publicaties en boeken waaronder “Het Oostkamp, Ruddervoorde, Hertsberge en Waardamme van toen” waarin hij een unieke verzameling foto’s en prentbiefkaarten, aangevuld met historische gegevens verzamelde.

Lokale publicaties

In 1980 schreef hij de biografie van Graham Croucher ofwel Gray, de geestelijke vader van Rikske en Fikske, een uitgave die in 2010 herwerkt werd naar aanleiding van de 90ste verjaardag van Gray. “Bert verzorgde al lokale publicaties vóór Heemkring Oostkamp bestond. De begeleidende teksten in Berts fotoboeken, waarin hij de vier deelgemeenten opnam, spreken nog steeds aan. Wanneer onze kring meer dan twintig jaar geleden werd opgericht, was Bert een lid van het eerste uur. Voor onze uitgaven mochten we steeds op zijn uitstekende geheugen een beroep doen en uit zijn grote verzameling putten. Jaren aan een stuk ging Bert daarvoor bij mensen langs om hun verhalen te noteren en nuttige illustraties te fotograferen. Nu Bert er niet meer is, verliezen we iemand die we terecht een vader van de Oostkampse heemkunde mogen noemen”, vernemen we van Wim Deneweth, voorzitter van de Heemkunde kring Oostkamp.

Gouden merel en gouden leeuwtje

Voor zijn inzet op cultureel gebied kreeg hij in 1984 én 1999 een Gouden Merel van de gemeente Oostkamp.

In 2017 ontving Bert Bouljon een Gouden Leeuwtje Cultuur op het lentefeest van de N-VA. Daarmee wou het bestuur zijn erkentelijkheid tonen aan hem voor zijn reeds jarenlange bijdrage op literair, cultureel en sociaal vlak binnen de gemeente. “Al zijn verwezenlijkingen opnoemen, is onmogelijk, maar de gewezen leraar van het Sint-Leocollege in Oostkamp is nu nog altijd betrokken bij de meeste activiteiten binnen de gemeente als lid van de Film- en mediaclub Oostkamp. Bert heeft heel wat publicaties over Oostkamp achter zijn naam staan,” reageert het toenmalige bestuur aangeslagen.

Ook burgemeester Jan de Keyser was aangeslagen door het overlijden van Bert Bouljon. ”Ik herinner mij nog zeer goed dat ik mijn verkiezingsprogramma naar Bert doorstuurde om het na te lezen. Iets wat hij dan met veel plezier nalas en terugstuurde met de nodige correcties.”

Zo was Bert, hulpvaardig en werkend vanop de achtergrond, in alle stilte maar met een grote kennis van de Nederlandse taal. (Geert Stubbe)