Oostkamp nam afscheid van ereburgemeester Ward Demuyt

“Lieve papa, Dienstbaarheid voor u, dag in, dag uit. Met deze lijfspreuk trok je naar alle verkiezingen. Je hield van de mensen om je heen en de liefde was wederzijds. Je was een echte burgervader maar ook een geliefde vader, grootvader en overgrootvader.” Deze mooie woorden staan op het aandenken aan Ward Demuyt, woorden die hem typeerden.

Zaterdag 5 augustus vond de plechtige uitvaartplechtigheid plaats van ereburgemeester Ward Demuyt in de Sint-Pieterskerk van Oostkamp. Hij stierf dinsdag 2 augustus. Hij is de weduwnaar van Gilberte Baeckelandt en vader van Wim en Mia Demuyt-Vantuyckom en van Bart en Jo Demuyt-Huys. Sevaas, Annelies, Wim, Jana, Thomas, Lotte, Siemon, Jesse en Myrna zijn de kleinkinderen en Lina is zijn achterkleinkind.

De plechtigheid was eenvoudig, opgeluisterd door sopraan Inge Zutterman en orgelist Mirtra van Eenhooge. Maar ook met pakkende getuigenissen van zijn kleindochters Annelies en Lotte die hun geliefde opa omschreven met woorden als fier en dankbaar. Waarna de kleinkinderen witte rozen op de kist van Ward legden. In zijn homilie vertelde Eerwaarde Heer Giedoo Dereu dat Ward nu vertrokken is met een lege koffer op zijn laatste reis, Een koffer waar hij reeds de inhoud had weggeven, dat zijn geliefden en velen onder ons uit die koffer een aandenken aan hem meedraagt in het hart. Ward zal ook herinnerd worden als een groot mens die het kleine wist te waarderen, iedereen groette op straat ook al kwam hij deze meermaals per dag tegen. De titel burgervader was hem dierbaarder dan burgemeester.

De Sint-Pieterskerk was volledig gevuld maar een overrompeling was het niet. Er was een grote delegatie van de gemeenteraad aanwezig. Ook Luc Goutry en Norbert Decuypere woonden de uitvaartdienst bij. Daarnaast ook veel personen die nog samengewerkt hebben met Ward Demuyt. Het was duidelijk dat het voornamelijk Oostkamp was die afscheid nam van hun oud-burgemeester. (GST)