Oostendse reisfanaat Micheline (68) overleden aan zeldzame buikvlieskanker

Reisfanaat Micheline De Ridder (68) uit Oostende is donderdag 13 april overleden aan buikvlieskanker, wat zelden voorkomt in België. In augustus 2020 kreeg Micheline het slechte nieuws te horen. Na heel wat behandelingen en operaties kwam in 2022 het verdict dat Micheline hervallen was en niet beter zou worden. Micheline was mama van auteur Tülin Erkan en haar zus Selin. In haar laatste jaren probeerde ze onder andere met haar dochters nog zoveel mogelijk uit het leven te halen.

Micheline De Ridder (68) uit Oostende was een echte reisfanaat. De oud-lerares aardrijkskunde bezocht meer dan 77 landen, van Syrië tot Colombia. In de coronacrisis kreeg Micheline te horen dat ze buikvlieskanker had, een zeer zeldzame ziekte in België.

“Na de eerste behandelingen ben ik 8 keer op een jaar tijd op reis geweest”

Met de nodige operaties en behandelingen leek het opnieuw beter te gaan. “Een heftige periode, maar in juni 2021 stapte ik alweer op het vliegtuig. Ik ben toen in een jaar tijd 8 keer – meestal lowbudget – op reis geweest”, vertelde ze destijds aan KW. Maar in september 2022 viel het verdict dat Micheline was hervallen en niet beter zou worden.

Onvergetelijke ervaring

“Tegen alle verwachtingen in werd ik in november opnieuw wat beter en sterker. Een van mijn oud-leerlingen Sofie Zonnekein is nu airhostess. Ze wist hoe hard ik het mistte om te reizen, en vroeg of ik niet eens met haar heen en weer wou vliegen naar Barcelona. Daar moest ik geen twee keer over nadenken”, lachte de Oostendse.

De korte trip werd voor Micheline nog beter toen ze voor het stijgen en het landen in de cockpit bij de piloten werd gevraagd.

De korte trip werd voor Micheline nog beter toen ze voor het stijgen en het landen in de cockpit bij de piloten werd gevraagd. “Dat was een prachtige ervaring. Als aardrijkskundeliefhebber hou ik ervan om de aarde van bovenaf te bekijken, daarom betaal ik altijd voor een stoel aan het raam. Maar het landschap zien veranderen vanuit de cockpit, dat heb ik nog nooit meegemaakt, zo indrukwekkend”, klonk het toen het emotioneel.

Afscheid

Donderdag 13 april is Micheline overleden. Familie en vrienden vragen om geen bloemen of kransen te kopen, maar liever het geld te schenken aan Kom op tegen Kanker op het rekeningnummer BE03 4886 6666 6684 met de vermelding “in memoriam Micheline De Ridder”.

De uitvaart vindt plaats bij Uitvaartzorg Marote op zaterdag 22 april om 10.30 uur.