Oostendse reisfanaat Micheline (68) overleden aan zeldzaam buikvlieskanker: “Samen met mama hebben we haar uitvaart voorbereid”

Reisfanaat Micheline De Ridder (68) uit Oostende is donderdag 13 april overleden aan buikvlieskanker, een ziekte, die zelden voorkomt in België. Micheline kreeg het slechte nieuws te horen in augustus 2020. Na heel wat behandelingen en operaties kwam dan het verdict dat Micheline niet beter zou worden. “Samen met mama en mijn zus hebben we de uitvaart en het hele afscheid voorbereid, exact zoals mama het wou. Het overlijdenskaartje is gebaseerd op haar droom om te reizen en de wereld te ontdekken”, vertelt haar dochter en auteur Tülin Erkan.

Micheline De Ridder (68) uit Oostende was een echte reisfanaat. De oud-lerares aardrijkskunde bezocht meer dan 77 landen, van Syrië tot Colombia. In de coronacrisis kreeg Micheline te horen dat ze buikvlieskanker had, een zeer zeldzame ziekte in België.

“Na de eerste behandelingen ben ik 8 keer op een jaar tijd op reis geweest”

Met de nodige operaties en behandelingen leek het opnieuw beter te gaan. “Een heftige periode, maar in juni 2021 stapte ik alweer op het vliegtuig. Ik ben toen in een jaar tijd 8 keer – meestal lowbudget – op reis geweest”, vertelde ze destijds aan KW. Maar in september 2022 viel het verdict dat Micheline was hervallen en niet beter zou worden.

Onvergetelijke ervaring

“Tegen alle verwachtingen in werd ik in november opnieuw wat beter en sterker. Een van mijn oud-leerlingen Sofie Zonnekein is nu airhostess. Ze wist hoe hard ik het miste om te reizen, en vroeg of ik niet eens met haar heen en weer wou vliegen naar Barcelona. Daar moest ik geen twee keer over nadenken”, lachte de Oostendse.

De korte trip werd voor Micheline nog beter toen ze voor het stijgen en het landen in de cockpit bij de piloten werd gevraagd.

De korte trip werd voor Micheline nog beter toen ze voor het stijgen en het landen in de cockpit bij de piloten werd gevraagd. “Dat was een prachtige ervaring. Als aardrijkskundeliefhebber hou ik ervan om de aarde van bovenaf te bekijken, daarom betaal ik altijd voor een stoel aan het raam. Maar het landschap zien veranderen vanuit de cockpit, dat heb ik nog nooit meegemaakt, zo indrukwekkend”, klonk het toen emotioneel.

Liefdevol afscheid

Donderdag 13 april hebben mijn zus Selin en ik samen afscheid genomen van mama”, vertelt dochter Tülin. “Het kwam natuurlijk niet plots, dus we hebben dat heel bewust samen meegemaakt. Het was heel bizar om zoiets van dichtbij mee te maken, maar ook heel liefdevol. We vinden er samen veel troost in. Ik kan het alleen maar beschrijven als gruwelijk-mooi om het zo mee te maken.”

“Op voorhand zit je hele leven in een wurggreep en is het bang afwachten”, stelt Tülin. “Voor ons was het allerbelangrijkste dat mama geen pijn had. Er was veel ongemak, want ze kon moeilijk eten en drinken en levenskwaliteit was voor mama belangrijk. Maar de pijn van de doodstrijd was er gelukkig niet.”

“Mama heeft ondanks haar ziekte nooit echt geklaagd en zocht naar de positieve dingen in het leven”

“Mama keek ook altijd met een positieve bril naar het leven. Zelfs toen ze kanker had, keek ze naar wat ze wél nog allemaal kon doen. Tot op het laatste moment heeft ze van alles met volle teugen genoten. Dat is voor mij een grote troost. Ze is een voorbeeld voor mij en ik denk dat iedereen wel iets van haar kan leren. Ga op zoek naar de gouden randjes en die kleine positieve dingen in het leven.”

Uitvaart zoals zij het wou

Tülin bereidde samen met haar mama Micheline en zus Selin de uitvaart voor. “Het zal voor ons zeer intens zijn. Het is een mooie troost dat we dat allemaal nog samen hebben kunnen bespreken. Alles zal volgens haar wensen verlopen. We willen het zo goed mogelijk doen, want het is een eerbetoon aan haar.” (Lees verder onder de foto)

Micheline heeft nog samen met haar dochters Selin en Tülin de uitvaart en het overlijdensbericht voorbereid.

“Mama beschouwde haar leven als een grote reis en nu vertrekt ze op haar laatste reis. Daar hebben we het kaartje op gebaseerd”, gaat Tülin verder. “Mama heeft zelf ook meegewerkt aan het bericht, ze wilde er toch iets kleurrijks in steken met de foto’s en het blauwe kader. Het is helemaal geen standaard overlijdensbericht en dat toont ook helemaal wie mama was. We hebben daar heel wat positieve reacties op gekregen van mensen.”

Steun voor Kom op tegen Kanker

Tülin en Selin vragen ook om geen bloemen of kransen te kopen voor hun mama, maar om het geld te schenken aan Kom op tegen Kanker. “Ik had het haar zelf voorgesteld en mama was daar meteen akkoord mee. Door haar ziekte werd het nog maar eens duidelijk hoe cruciaal het is om er onderzoek naar te voeren. Er zijn nog veel andere soorten zeldzame kanker, waarover we te weinig weten hoe we die moeten behandelen.”

“Het is logischer om iets te schenken dat nog nut zal hebben, dan bloemen die zullen verwelken”

“Daarom vonden we het belangrijk om dat te steunen. Het is toch ook logischer om iets te schenken waar er nog nut achter zit, dan bloemen die zullen verwelken.”