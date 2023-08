Oostendse kunstenaar Jef Seynaeve (78) overleden

Jef Seynaeve, succesvol kunstenaar en populair figuur in Oostende is, op woensdag 9 augustus, op 78-jarige leeftijd, na ziekte overleden.

Jef leefde voor zijn kunst. Zijn kunst exposeerde hij jaren lang in heel Vlaanderen. Kunst was zijn passie. Hij studeerde in 1969 af aan Sint-Lucasinstituut in Gent, waar hij later 25 jaar kunstwetenschappen doceerde. Hij werkte tien jaar voor het Koninklijk Instituut voor Kunst, als restaurateur van speciale kunstwerken van grootmeesters als Rubens, Delvaux, Manet en Ensor. Hij verdiepte zich daarvoor in de werkmethodes en technieken van de oude meesters en trachtte die tot in het extreme te evenaren.

Zoals oude meesters

Op latere leeftijd creëerde hij eigen werk, schilderijen en beeldhouwwerken. De verfstoffen die hij gebruikte, waren eigen producten, zoals de oude meesters dat deden. Tot op het laatste ogenblik was Jef creatief bezig met schilderen en beeldhouwen. Eén werk zal voor altijd onvoltooid blijven. Hij werd recent opgenomen in de kliniek wegens ziekte en overleed onverwacht.

Oostendenaar Jef Seynaeve werd geboren op 20 mei 1945. Hij was, sinds 1977 getrouwd met Greta Famaey. Hij laat ook drie kinderen en negen kleinkinderen na.

Het afscheid aan Jef Seynaeve zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Marote, Stuiverstraat 470 Oostende, op maandag 14 augustus om 10.30u. (FRO)