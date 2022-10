Oostendse cyclocrosslegende Charles Vanhoutte overleden

Op 20 oktober is veldritlegende Charles Vanhoutte op 92-jarige leeftijd overleden in Beernem. Charles, een rasechte Oostendenaar, was in de jaren 50-60 en 70 de grote promotor van de cyclocross aan de kust en het hinterland. Na zijn carrière als veldrijder werd hij veldritcoach van wereldkampioen Norbert Dedeckere (+), veldritorganisator en meer dan 40 jaar baatte hij een fietsenwinkel uit aan de Van Dijckstraat in Stene. Tot begin dit jaar was Charles nog aanwezig op meerdere wielerevents, maar dan werd hij ziek.

Charles Vanhoutte werd geboren op 22 november 1929, in de Franse Dordogne, waar zijn ouders in een kasteel werkten. Op 7-jarige leeftijd kwam de familie Vanhoutte weer naar Oostende en Charles studeerde voor timmerman. Tegen de wil van zijn ouders, met de hulp van de buren, die voor zijn koersfiets en trui zorgden, begon hij te fietsen en verloor hij zijn hart aan het wielrennen, vooral aan cyclocross.

Sterke zandcrosser

In 1954 boekte hij, als lid van het Flandria-team, een eerste groot succes met de derde plaats in het Belgisch Kampioenschap. In de jaren 55, 56 en 57 stond hij veel op het podium zonder zege. Hij was een trage starter en een slechte sprinter. In 58, 59 en 60 won hij zes crossen en behaalde hij tal van podiumplaatsen. Hij was altijd zeer sterk in de zandcrossen. Charles bleef heel lang actief, met late uitschieters. In 63 pakte hij de overwinning in de druk bezette Noordzeecross in Middelkerke. In 67 won hij zijn laatste cross in Gistel.

Na zijn eigen, lange carrière, waarin hij nooit een titel heeft behaald, of deelnam aan een EK of WK, maar waarin hij zeer populair was, bleef Charles actief in het wielermilieu als medeorganisator, parcoursbouwer in Oostende, Middelkerke en Koksijde, en als coach. Hij begeleidde Norbert Dedeckere naar de wereldtitel bij de beloften. Bart Musschoot pakte zilver op het WK Juniores, én zijn schoonzoon, Rony Devos, werd wereldkampioen, Europees en Belgisch kampioen bij de veteranen.

De fiets was zijn leven

Charles baatte zijn fietsenwinkel aan de Van Dijckstraat, uit tot hij, op 63-jarige leeftijd, met pensioen ging. Hij bleef dagelijks fietsen tot hij meer dan 80 was en na het overlijden in 2006 van zijn vrouw, Maria Everaert, verhuisde hij naar Beernem, om dichter bij zijn drie dochters, en schoonzoon Rony Devos, te wonen. Zolang de benen het toelieten, bleef Charles nog dagelijks fietsen. Tot begin 2022 deed Charles nog dagelijks zijn wandeling. Corona heeft hem geen deugd gedaan. Hij was nog helder en bij de pinken, maar raakte langzaam fysiek uitgeblust en was ziek. Hij overleed thuis, in het bijzijn van zijn familie.

De begrafenis van Charles Van Houtte heeft plaats op 29 oktober in Beernem. Het rouwadres is bij Rony Devos, Postwegel 1, 8730 Beernem.