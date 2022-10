Oostends VOKA-gezicht Bart Vansevenant onverwacht overleden

Bart Vansevenant (61), kaderlid van VOKA West-Vlaanderen, is totaal onverwacht overleden. Hij was vooral in Oostende een bekend gezicht, waar hij jaren directeur was van de Kamer voor Handel en Nijverheid, die later opging in VOKA.

“Bart Vansevenant stond bekend als een stille, maar doortastende kracht, die van het verdedigen van het belang van de bedrijven zijn levensmissie had gemaakt. Officieel was hij manager ‘Belangenbehartiging’ bij Voka West-Vlaanderen, officieus onvoorwaardelijke believer én ambassadeur van het entrepreneurship in West-Vlaanderen”, luidt het bij VOKA. De ondernemersorganisatie is in diepe rouw. “Altijd stond de bescheiden Oostendenaar op de eerste rij om een lans te breken voor de meerwaarde van de bedrijfswereld. In brede kring genoot hij dan ook veel aanzien en respect, niet in het minst ook omwille van zijn persoonlijke bescheidenheid. Hij was geen tafelspringer, alleen de diepgang telde.”

Bart Vansevenant groeide op in Oostende als zoon van twee zelfstandigen, die een snoepwinkel uitbaatten in de Kapellestraat. Hij werkte ruim 30 jaar voor VOKA: in de beginjaren voor de Kamer voor Handel en Nijverheid in Oostende, die later opging in VOKA West-Vlaanderen. Zijn echtgenote overleed enkele jaren terug. Bart was ook bekend als een verwoed supporter van de basketclub BC Oostende, waar hij een trouwe gast was bij de thuiswedstrijden. Hij had ook een niet te blussen passie voor Lego. Bij hem thuis had hij een Legostad, waarover hij vorig jaar nog vertelde in onze krant. Dat lees je hier.