Oostends kunstenaar Werner Watty overleden

Kunstenaar Werner Watty is op 9 maart op 70-jarige leeftijd overleden. Hij werd geboren op 17 mei 1952. Zijn werk is nu nog te zien in de expo ‘Stille Levens.’

Kunstenaar Werner Watty was weduwnaar van gemeenteraadslid Claire Fontaine, vader van Nel en Pepijn en trotse ‘poupou’ van Ilias, Julie, Arthur en Marcel. Hij hield van reizen, muziek en boeken. Beroepshalve was hij actief bij de NMBS, maar zijn echte passie was de kunst. Werner Watty was erg gekend als kunstenaar: hij hield zijn eerste tentoonstelling in 1977. Hij maakte vaak kleine werkjes met lucifers, takjes, eieren op linnen of papier. Hij maakte ook wandtegels.

“Met materialen waaraan de mensen vaak voorbijgaan”, zei hij daarover. Zijn werk had vaak een dubbele bodem waarbij observatie en de titel de kijker op het juiste pad zetten naar de betekenis van het werk. Hij verwerkte soms ook songteksten in zijn werk. Watty hield jaarlijks meerdere individuele en groepstentoonstellingen in Oostende, Vlaanderen en het buitenland. Zijn werk werd opgenomen in de collectie van Mu.Zee, de Vlaamse Gemeenschap en private kunstcollecties. Hij behaalde verschillende prijzen en werd geselecteerd voor exposities. Momenteel is zijn werk te zien in de expo ‘Stille Levens’ in de Venetiaanse Gaanderijen. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 18 maart om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Mariakerke.