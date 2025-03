Oostends hoofdredder Levy Meyer (31) onverwacht overleden tijdens skitrip in Italië

Amper drie jaar nadat hij de fakkel overnam als hoofdredder op het strand van Oostende, is Levy Meyer (31) onverwachts overleden. Hij zou bezweken zijn aan hartfalen tijdens zijn verblijf in het Italiaanse skioord Gressoney, waar hij als hoofdmonitor aan de slag was. Zijn plotse heengaan is een zwaar verlies voor de kustreddingsdienst en de stad Oostende.

Levy zette zijn eerste stappen binnen de kustreddingsdienst als jobstudent. Als zwemmer en liefhebber van watersporten was dit uiteraard een droomjob. Tien jaar lang combineerde hij zijn taken als redder met een job als coördinator fysieke paraatheid bij de brandweer. In 2021 kreeg Levy meer verantwoordelijkheid en werd hij adjunct-hoofdredder. Het jaar nadien nam hij de fakkel over van Jonathan Devos als hoofdredder op het strand van Oostende. “Nu kan ik het hele jaar door met mijn passie bezig zijn”, zei hij daar toen over in onze krant.

Hartfalen

Maar naast zijn job als hoofdredder was Levy ook actief als sportmonitor. Deze krokusvakantie trok de Oostendenaar als hoofdmonitor naar het Italiaans skioord Gressoney. Maar daar sloeg in de nacht van vrijdag op zaterdag het noodlot toe. De zoon van Reno Meyer, die coördinator was bij de Oostendse strandpolitie, overleed er geheel onverwacht aan hartfalen.

Bij het Oostendse stadsbestuur, de kustredders of de politie wenst voorlopig niemand te reageren op het plotse overlijden van Levy. “Uit respect voor de familie”, klinkt het. (AFr)