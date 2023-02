Oostendenaar Marc Catrysse overleden op 67-jarige leeftijd

Op donderdag 9 februari overleed Oostendenaar Marc Catrysse na maanden gezondheidsproblemen in het H. Serruysziekenhuis van Oostende. Marc Catrysse werd 67 jaar. Hij was vooral bekend in sport middens als gewezen speler van A.S. Oostende en trainer van VG Oostende.

Marc Catrysse werd geboren in Diksmuide op 22 maart 1955. Hij groeide op in Koekelare en doorliep de jeugd van AS Oostende. Beroepshalve was hij licentiaat Lichamelijke Opvoeding en gaf les aan de sportschool van Brugge en Oostende.

Marc Catrysse speelde van 1975 tot 1979 in de kern van AS Oostende. Nadien werd hij speler-trainer en succesvolle trainer van verschillende ploegen in de regio kust en midden kust. Hij trainde SK Torhout, Aalter, SVD Handzame, VG Oostende (3 keer) en zelfs Keiem.

Na zijn trainerscarrière trok Marc zich terug uit de sportwereld, samen met zijn levenspartner Daniëlle Derinck. Na een val met de fiets, enkele maanden geleden, stapelden de gezondheidsproblemen zich op. Uiteindelijke werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar hij woensdag overleed in het bijzijn van zijn broer Geert en zijn naasten.