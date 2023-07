Oostende neemt massaal afscheid van wijlen Willy Verhaeghe (77)

Donderdagmorgen heeft Oostende massaal afscheid genomen van Willy Verhaeghe, die op donderdag 29 juni op 77-jarige leeftijd is gestorven. Willy was niet alleen een bekende tandarts, hij was ook actief in het Oostendse verenigingsleven. Bij Serviceclub Kiwanis Oostende was hij meer dan veertig jaar lid. Hij vervulde alle functies in de vereniging, van president tot stille kracht, drijvende motor en gentleman.

Volksvriend

In zijn toespraak namens Kiwanis Oostende noemde Philippe Boutens wijlen Willy Verhaeghe een volksvriend, een monument van de vriendschap.

Willy fungeerde ook als beheerraadslid van AS Oostende en KV Oostende. Hij was 27 jaar lang actief als jeugdvoorzitter. Ondanks zijn mindere gezondheid bleef hij de prestaties van de KVO-jeugd volgen tot de laatste week. Namens KVO sprak Guy Gysel, gewezen jeugdcoördinator bij KVO, de vele aanwezigen toe. Hij bracht hulde aan, Willy, meneer de president, de vriend van iedereen.

De plechtigheid werd verder gevuld met talrijke familiefoto’s en zachte muziek.

Willy was gehuwd met Liliane Castelein, vader van twee kinderen en grootvader van vier kleinkinderen. Kiwanis Oostende heeft een ‘Kiwanier’ verloren, een boegbeeld met veel gezond verstand. KVO nam afscheid van een eeuwige fan, in goede en kwade dagen.