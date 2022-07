Oostende neemt afscheid van Maurits Blomme

In Oostende is Maurits Blomme op 93-jarige leeftijd overleden. Maurits was eerste meesterchef op rust bij de Marine. Hij kreeg de Gouden Medaille in de Orde van Leopold II, de Gouden Palm in de Kroonorde en werd tot Ridder geslagen in de Orde van Leopold II.

Naast zijn militaire verdiensten was Maurits ook actief in de sportwereld. Hij was jarenlang scheidsrechter en was ere-ondervoorzitter van het provinciaal scheidsrechterscomité. Hij was ook erelid van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Maurits Blomme was het oudste lid van Vamos (Union) Zandvoorde.

Maurits Blomme werd geboren in Ettelgem op 15 december 1929. Hij overleed op 8 juli 2022. Hij verloor heel vroeg zijn eerste echtgenote Jeannette Mylle, met wie hij een dochter en een zoon had. Maurits hertrouwde met Marie-Rose Schauvaerts en werd vader van een pluszoon. Maurits had ook twee kleinkinderen.

Het afscheid van Maurits Blomme vindt plaats op zaterdag 16 juli om 10.30 uur in Uitvaartzorg Marote, Stuiverstraat 470 in Oostende.