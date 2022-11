Oostende neemt afscheid van ex-voorzitter van Turnkring WIK Staf Cattoor

Donderdag vond in de aula van het crematorium Polderbos in Oostende de afscheidsplechtigheid plaats voor ereschepen en ex-voorzitter van Turnkring WIK, Staf Cattoor. Op zijn verzoek werd het een sobere plechtigheid. Toch zat de aula barstensvol om afscheid te nemen van een man die veel betekend heeft in het reilen en zeilen van de stad.

Staf was WIK, WIK was Staf

Voorzitter Erwin Delie sprak de aanwezigen toe in naam van de familie; de leden van Willen Is Kunnen en van alle aanwezigen in de zaal. “Onze erevoorzitter ademde WIK uit en leefde voor WIK. WIK was Staf en Staf was WIK. Hij was voor 100% zichzelf, een Staf Cattoor zoals er maar één Staf Cattoor kon zijn. 65 jaar was hij lid van één en dezelfde club. Dan kan het niet anders dat je liefde voor die club oprecht en diep doorleefd is. Staf was een WIK-icoon!”

Afscheid met gedicht

Tijdens de plechtigheid werden reeksen foto’s getoond die illustreerden dat Staf Cattoor een levensgenieter geweest is, een muziekliefhebber en vooral ook een sociaal familiemens.

De plechtigheid werd afgesloten met het gedicht ‘Dank U’ van Toon Hermans, voor wie Staf een grote bewondering had. Dat lees je hier:

Dank U

Ik heb gehuild, gelachen en gevochten

Ik lag in warme bermen en in gladde bochten

Ik hief het glas, het viel in duizend scherven

Ik wist de grijze hemel, toch weer blauw te verven

Ben blijven pogen, al verbranden al mijn schepen

Ik heb gebaald, gefaald en ik heb hem vaak geknepen

Er was applaus en ik wed heftig uitgefloten

Maar als ik ga, dan zeg ik u, Dank U

Ik heb genoten!