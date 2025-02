Ooit maakte hij schoenen voor een Oekraïense reus: oud-schoenmaker Jef Baccarne overleden

Langemark-Poelkapelle verliest een van zijn bekendste dorpsfiguren. Joseph ‘Jef’ Baccarne overleed op woensdag 12 februari in zijn geliefde thuis in Poelkapelle. De man was door iedereen gekend als schoenmaker en werd in 2022 nog gelauwerd als Ridder in de Leopoldsorde.

Joseph Baccarne werd geboren op 24 juni 1945 in Ieper. Hij was de echtgenoot van Ingrid Segaert, met wie hij in de Houthulstseweg in Poelkapelle woonde. Zijn dochter is Kiran, die gehuwd is met Pieter Hoogewijs. De kleinkinderen zijn Noémie, Nathan, Ziva, Robin, Laure en Aster.

In de geschiedenis vinden we de familie Baccarne in de schoenmakerij terug na de Eerste Wereldoorlog. Albert en Maurice Baccarne, respectievelijk de oom en vader van Jef, leerden de stiel van schoenmaker. Later trad Jef in hn voetsporen. In 1966 verhuisde hij, samen met zijn echtgenote, de schoenenzaak van de Poelkapellestraat in Langemark naar de Houthulstseweg in Poelkapelle. Elf jaar later opende hij een zaak in de Diksmuidestraat in Ieper. Op het toppunt van de zaak stelden ze vijf mensen te werk. Jef tekende voor het ophalen van de schoenen en bezocht een 25-tal winkels, tot in Waregem, om de te herstellen schoenen op te halen. Nadien werd de ophaalronde afgebouwd en werd er meer toegespitst op de zaak in Ieper. In 2008 ging hij met pensioen, waarna de zaak Josini overgenomen werd door Arne Deloffer.

Eretekens

Voor zijn jarenlange harde inzet, zowel in binnen- als buitenland, kreeg hij als schoenmaker meerdere onderscheidingen: Emeritus Eredeken van de Arbeid, Ridder in de Orde van Leopold II en Ridder in de Leopoldsorde. Jef engageerde zich actief binnen de schoenmakersvereniging van België en werd zelfs voorzitter van de Europese vereniging. Als promotie van het beroep maakte hij in 2005 schoenen voor de Oekraïner en veearts Leonid Stadnyk, op dat moment de grootste mens ter wereld met een lengte van 2,57 meter. In Kiev werden met gips afdrukken gemaakt van zijn voeten en gigantische handen. Ter plekke vervaardigden Jef en enkele collega’s drie paar schoenen in schoenmaat 62 en ook passende handschoenen. Leonid Stadnyk overleed in 2014 op 44-jarige leeftijd.

Betrokken in verenigingsleven

Naast zijn professionele loopbaan was Jef ook erg actief in het lokale verenigingsleven. Hij was een echte volksfiguur. Zo zetelde hij jarenlang in het vroegere Bakelandtcomité en hij bedacht zelf ook opvallende acts in de Bakelandtstoet. Later hielp hij ook nog in de organisatie van de Poelkapelse Statie Kermis. Jef had niet alleen interesse in zijn eigen dorp, maar reisde ook graag de wereld rond. En wanneer hij niet op reis of aan het werk was, spendeerde hij graag tijd aan lezen over de Eerste Wereldoorlog.

Jef was een echte volksvriend die overal waar hij kwam met een mop iedereen aan het lachen bracht. Hij hield van vreugde en vriendschap. Op vrijdag 21 februari wordt om 10.30 uur afscheid genomen van Jef in De Poelkring in Poelkapelle. Na de dienst volgt de bijzetting van de asurn in het urnenveld op de begraafplaats in Madonna. (RB/Rouwcenter Jonckheere)