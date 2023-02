Ontroerend afscheid van trainer Marc Catrysse: Meer dan een man

Tijdens een anderhalf durende herdenkingsplechtigheid werd zaterdagnamiddag uitgebreid afscheid genomen van Oostendenaar Marc Catrysse, gewezen voetballer en succesvolle trainer in het provinciaal voetbal.

De zaal in het uitvaartcentrum Polderbos was volgelopen met sportieve vrienden, trainers en spelers, uit de voetbal- en tennis wereld en ex-collega’s uit het onderwijs die de familie hun medeleven kwamen betuigen.

Marc was een vurige fan van FC Barcelona en Lionel Messi. De plechtigheid werd ingezet met het clublied van de Spaanse topclub en tal van onvergetelijke foto’s uit de jeugd en de sportieve carrière van Marc werden geprojecteerd. Collega en vriend Johnny Vermeersch liet een beklijvende tekst voorlezen over de eeuwige vriendschap met zijn ’amigo’. De nichtjes, Kelly, Kjenta en Kjell Catrysse, schetsten, door tranen bewogen, een ontroerend beeld over hun peter en nonkel. Ook schoonzus Mireille Velghe, met haar laatste babbel met Marc, deed heel wat tranen vloeien bij de aanwezigen.

De afscheidsplechtigheid werd afgesloten met de klassieker ‘I’ll always love you’ van Celine Dion, en een laatste fotomontage. De aanwezigen schoven minuten lang aan om een laatste groet te brengen aan de urne met de as van Marc, symbolisch in de vorm van ‘een kei’, zoals iedereen de blije levensgenieter, Marc Catrysse kende.

Op de rouwkaart voor Marc liet zijn levensgezellin Daniëlle Derinck drukken: ‘Mas que un hombre’ – Meer dan een man!. (FRO)